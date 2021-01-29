В Эстонии разрешили выращивать и продавать для употребления в пищу насекомых

Если действующее на данный момент постановление ЕС о новой пище причисляет к ней насекомых, то, согласно действовавшему до 2018 года постановлению, статус насекомых в качестве пищи можно было оценивать по-разному, сообщило министерство.

В Эстонии и большинстве других стран ЕС насекомых до сих пор считали новой пищей, для продажи которой требуется разрешение Еврокомиссии. В то же время, часть стран разрешала разводить и продавать некоторые виды насекомых на своей территории.

Правовую ясность в этот вопрос внесло решение суда ЕС, принятое прошлой осенью, согласно которому целые насекомые являются не новой, а обычной пищей.

Это значит, что по-прежнему разрешена продажа целых насекомых и изготовленной из них продукции в случае насекомых, которые до 2018 года были представлены на рынках некоторых стран ЕС.

Действуют переходные меры, в соответствии с которыми продажа насекомых разрешена до тех пор, пока не будет принято решение по ходатайству о продаже последнего конкретного вида насекомых в качестве новой пищи.

Насекомых разрешено продавать и использовать как целыми, так и в измельченном виде, но не разрешено продавать экстракты из них. Об использовании насекомых в пище следует информировать Сельскохозяйственно-пищевой департамент.