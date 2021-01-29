С 1 февраля гражданам Эстонии станет проще попасть в Грузию

Попасть в страну также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна (как прямыми, так и транзитными рейсами). Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

Отметим, что с 1 февраля в Грузии будут сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов. Турнава призвала авиакомпании не допускать в самолет иностранных граждан, у которых нет отрицательного результата ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию.

Ранее СМИ сообщали, что межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение продлить действие комендантского часа в стране до 1 марта. Однако начиная с февраля карантин в Грузии будут смягчать.

Например, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу все магазины и торговые центры, однако запрет на работу общественного транспорта в этих городах сохранится до 1 марта.