Коронавирус в мире: вакцина Novavax эффективна на 89%, эксперты ВОЗ ищут источник вируса в Ухане
В Британии новая вакцина показала высокую эффективность, в Ливане в ходе протестов против карантина один демонстрант погиб и сотни пострадали, между Лондоном и Брюсселем разгорается "вакцинная война".
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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 по всему миру превышает 100 млн человек, умерших - 2,1 млн.
Вакцина Novavax
Эффективность новой вакцины американской компании Novavax составила 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии.
В клинических испытаниях третьей фазы (финальный этап перед тем, как препарат рассмотрит регулятор) приняло участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет.
Однако другие испытания выявили, что прививка Novavax менее эффективна для защиты от нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В результате проведенных там испытаний вакцина оказалась действенна только на 60%.
Ранее компании Pfizer и Moderna объявили о высокой эффективности своих вакцин против нового штамма коронавируса.
Вакцинация Novavax проходит в два этапа. Эта вакцина работает несколько иначе, чем те вакцины, которые уже есть на рынке. Но и она так же обучает иммунную систему обнаруживать смертоносный вирус и бороться с ним.
Великобритания заказала 60 млн доз вакцины, которую изготовят на северо-востоке Англии.
Если новый препарат успешно пройдет проверку британского регулятора, жители Соединенного Королевства смогут получить прививку этой вакцины уже во второй половине года, утверждают власти страны.
Пока в Великобритании разрешено использование трех вакцин от коронавируса: Оксфордского университета и фирмы AstraZeneca, компаний Pfizer и BioNTech и компании Moderna.
ЕС решает, как использовать AstraZeneca
Европейский регулятор EMA намерен огласить решение об использовании вакцины AstraZeneca в пятницу.
Существуют опасения относительно эффективности этого препарата против нового варианта коронавируса.
Ученые обеспокоены тем, что новый вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке, может быть резистентным к некоторым вакцинам и методам лечения.
Решение касательно вакцины коснется 27 стран-членов ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, входящих в состав Европейской экономической зоны.
Пока непонятно, запретит ли регулятор вакцину для людей старше 65 лет.
Постоянная комиссия по вакцинации Германии (STIKO) рекомендовала вакцину AstraZeneca только людям моложе 65 лет из-за недостатка данных о ее эффективности для людей более старшего возраста.
ЕС может заблокировать поставки вакцины в Великобританию
Евросоюз может заблокировать экспорт производимой на территории ЕС вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок AstraZeneca. Об этом сообщает британское издание Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
Согласно документу, в Брюсселе рассматривают возможность принять неотложные меры для эффективного обеспечения вакциной населения ЕС
"Вакцинные войны" между Евросоюзом и Великобританией разгорелись из-за задержек с поставками препарата AstraZeneca.
ЕС потребовал, чтобы партии вакцины поставлялись с британских заводов компании, если в Европе не хватает мощностей для производства вакцины.
Британское правительство призвало AstraZeneca прежде всего выполнять свои обязательства перед Соединенным Королевством, поскольку ситуация в стране худшая в Европе.
Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане
Специалисты ВОЗ посетили больницу в китайском Ухане, где лечили первых пациентов, заболевших Covid-19.
Экспертная группа ВОЗ прибыла в Ухань более двух недель назад для расследования причин возникновения пандемии.
Известно, что специалисты рассчитывают также посетить ряд лабораторий, где проводились первые анализы, и птичий рынок, который часто называют первым очагом распространения пандемии.
В четверг власти Китая призвали экспертов ВОЗ работать непредвзято. Вашингтон заявил, что расследование должно быть основательным, а его выводы - предельно ясными.
Протесты против карантина в Ливане
Пока у жителей разных стран не появится коллективный иммунитет к коронавирусу, ограничения, такие как жесткий карантин, по-прежнему остаются наиболее эффективными в борьбе с пандемией.
Несмотря на один из наиболее высоких показателей вакцинации в мире, Израиль готовится продлить свой третий локдаун.
Но если одни послушно следуют правилам карантина, другие активно выражают свое недовольство.
В ливанском городе Триполи уже четвертые сутки не стихают жесткие столкновения между полицейскими и протестующими, выступающими против жесткого карантина, подкосившего и без того шаткую экономику страны.
Жители второго по величине ливанского города Триполи доведены до отчаяния: они говорят, что им нечего есть, и винят в этом местные власти.
В результате столкновений минувшей ночью один человек погиб, сотни получили ранения. По данным национального агентства новостей Ливана, протестующие бросали камни в сотрудников полиции, поджигали автомобили и попытались прорваться в здание городской администрации.
В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и водометы. По некоторым сообщениям очевидцев и СМИ, сотрудники полиции также открыли огонь по демонстрантам.
С января в Ливане введен комендантский час. Местным жителям, за исключением ключевых работников, запрещено покидать свои дома. Это означает, что они не могут выйти в магазин за едой и должны полагаться на сервисы по доставке продуктов питания.
В Ливане из шести миллионов населения, около трети - безработные. Местные власти предоставляют финансовую поддержку 230 тысячам семей, однако почти половина населения страны живет за чертой бедности.