Галерея ⟩ Шокирующие фотографии: так выглядят заброшенные дома в разных странах
Известному фотографу понадобилось пять лет, чтобы запечатлеть красоту и боль заброшенных зданий Европы, пишет Kodustiil.
Известному фотографу понадобилось пять лет, чтобы запечатлеть красоту и боль заброшенных зданий Европы, пишет Kodustiil.
В мире полно зданий, которые люди когда-то сначала построили, а потом бросили. Однако со временем дома, куда много лет не ступала нога человека, превращаются в своеобразные музеи, где интересно бродить, перемещаясь в прошлое.
Нидерландский фотохудожник Роман Робрук сделал делом своей жизни поиски заброшенных зданий. Он с увлечением фотографирует их и рассказывает о своих впечатлениях.
«Когда я только начинал свои фотографические путешествия, я часто встречал пустые, заброшенные и полуразрушенные здания. Прошло совсем немного времени, и любопытство полностью меня захватило», - описывает он происхождение своего интереса.
По словам Робрука, именно любопытство создало тесную связь между ним и городской фотографией. С тех пор фотограф объездил весь мир в поисках необычных мест.
«Возможность заглянуть за закрытые двери - поистине уникальный опыт. Я ныряю туда с головой, но также слежу за каждым своим шагом и внимательно прислушиваюсь к каждому звуку, стараясь не терять бдительность», - добавляет он.
Прекрасная серия фотографий Робрука включает в себя изображения древних фресок, головокружительных винтовых лестниц, гламурных светильников и утопающих в диких зарослях фасадов.