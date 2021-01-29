Пт, 29.01.2021
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Калле Лаанет
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  • Шокирующие фотографии: так выглядят заброшенные дома в разных странах
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Галерея ⟩ Шокирующие фотографии: так выглядят заброшенные дома в разных странах

Известному фотографу понадобилось пять лет, чтобы запечатлеть красоту и боль заброшенных зданий Европы, пишет Kodustiil. 

В мире полно зданий, которые люди когда-то сначала построили, а потом бросили. Однако со временем дома, куда много лет не ступала нога человека, превращаются в своеобразные музеи, где интересно бродить, перемещаясь в прошлое. 

Нидерландский фотохудожник Роман Робрук сделал делом своей жизни поиски заброшенных зданий. Он с увлечением фотографирует их и рассказывает о своих впечатлениях. 

«Когда я только начинал свои фотографические путешествия, я часто встречал пустые, заброшенные и полуразрушенные здания. Прошло совсем немного времени, и любопытство полностью меня захватило», - описывает он происхождение своего интереса.

По словам Робрука, именно любопытство создало тесную связь между ним и городской фотографией. С тех пор фотограф объездил весь мир в поисках необычных мест. 

«Возможность заглянуть за закрытые двери - поистине уникальный опыт. Я ныряю туда с головой, но также слежу за каждым своим шагом и внимательно прислушиваюсь к каждому звуку, стараясь не терять бдительность», - добавляет он.

Прекрасная серия фотографий Робрука включает в себя изображения древних фресок, головокружительных винтовых лестниц, гламурных светильников и утопающих в диких зарослях фасадов.

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