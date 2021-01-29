Галерея ⟩ Шокирующие фотографии: так выглядят заброшенные дома в разных странах

В мире полно зданий, которые люди когда-то сначала построили, а потом бросили. Однако со временем дома, куда много лет не ступала нога человека, превращаются в своеобразные музеи, где интересно бродить, перемещаясь в прошлое.

Нидерландский фотохудожник Роман Робрук сделал делом своей жизни поиски заброшенных зданий. Он с увлечением фотографирует их и рассказывает о своих впечатлениях.

«Когда я только начинал свои фотографические путешествия, я часто встречал пустые, заброшенные и полуразрушенные здания. Прошло совсем немного времени, и любопытство полностью меня захватило», - описывает он происхождение своего интереса.

По словам Робрука, именно любопытство создало тесную связь между ним и городской фотографией. С тех пор фотограф объездил весь мир в поисках необычных мест.

«Возможность заглянуть за закрытые двери - поистине уникальный опыт. Я ныряю туда с головой, но также слежу за каждым своим шагом и внимательно прислушиваюсь к каждому звуку, стараясь не терять бдительность», - добавляет он.