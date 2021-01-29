Merko Ehitus прекращает дотировать соревновательные виды спорта

«Опубликованная 27 января на портале ERR статья „Новые материалы из дела Алавера: Таммъярв и Аннус были замешаны сильнее” и вышедшая в то же день передача „Очевидец” утверждают, что „дополнительно обнародованные части дела Мати Алавера показывают, что спортсмен Карел Таммъярв и крупный спонсор Тоомас Аннус были замешаны в допинговой афере больше, чем было известно ранее”».

Речь идет о вводящих общественность в заблуждение и злонамеренных утверждениях, которыми меня связывают с допинговым делом, исходя только лишь из того, что я был давним спонсором лыжников и Team Haanja.

Есть официальная информация о том, что как я лично, так и Merko поддерживали лыжный спорт в Эстонии через Эстонский лыжный союз (1996-2015), а после через Team Haanja, также спортсменов напрямую. Согласно представленным мне документами, годовой бюджет Team Haanja составлял 400-450 000 в год, половину из которых покрывали мы, в том числе 30 000 на основании договора Merko, и 170 000 евро лично я.

Давно открыта и информация о том, что поскольку Эстонский лыжный союз с 2015 года никак не помогает лыжникам, спортсмены Team Haanja сами занимались всем крайне необходимым, в том числе, отвечали за финансы и бухгалтерию Кареля Таммъярва, за одежду Райдо Рянкеля и так далее.

Как спонсоры мы исходили из доверия и у нас не было никаких сомнений в правильности выставляемых счетов. У нас за годы были сотни спонсорских проектов, и ни в одном их них мы не брали на себя роль аудитора, этого в действительности не делают и другие спонсоры.

На вопрос, кто знал о допинговом деле спортсменов, Карел Таммъярв открыто ответил, и это опубликовано на портале ERR. Моего имени среди них нет. Я подтвердил в отправленном журналисту «Очевидца» 25 января SMS, что я не знал об использовании спонсорских денег для покупки допинга, но, несмотря на это, 27 января ERR опубликовал статью с вводящим в заблуждение заголовком и содержанием, в которой связывает меня с темой допинга. Также эту новость растиражировали практически все издания, она появилась даже в уличной рекламе.

В случае позитивных новостей у СМИ не было традиции упоминать спонсоров, тем более хвалить или благодарить их. При этом спонсоров связывают со спортсменами и спортом если речь идет о негативных новостях. Учитывая, что спортсмены — это просто люди, могут происходить любые ошибки или нарушения, которые ни один спонсор, к сожалению, не может ни предотвратить, ни проконтролировать. Есть допинг, наркотики, недостойное поведение, хулиганство, что угодно.