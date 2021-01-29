Пт, 29.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Merko Ehitus прекращает дотировать соревновательные виды спорта
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Merko Ehitus прекращает дотировать соревновательные виды спорта

Merko Ehitus. ФОТО: Tairo Lutter

Крупный собственник Merko Ehitus и Kapitel Тоомас Аннус разослал сегодня пресс-сообщение, в котором сообщил, что прекращает помогать соревновательным видам спорта в Эстонии. Postimees публикует письмо Аннуса в изначальном виде.

«Опубликованная 27 января на портале ERR статья „Новые материалы из дела Алавера: Таммъярв и Аннус были замешаны сильнее” и вышедшая в то же день передача „Очевидец” утверждают, что „дополнительно обнародованные части дела Мати Алавера показывают, что спортсмен Карел Таммъярв и крупный спонсор Тоомас Аннус были замешаны в допинговой афере больше, чем было известно ранее”».

Речь идет о вводящих общественность в заблуждение и злонамеренных утверждениях, которыми меня связывают с допинговым делом, исходя только лишь из того, что я был давним спонсором лыжников и Team Haanja.

Есть официальная информация о том, что как я лично, так и Merko поддерживали лыжный спорт в Эстонии через Эстонский лыжный союз (1996-2015), а после через Team Haanja, также спортсменов напрямую. Согласно представленным мне документами, годовой бюджет Team Haanja составлял 400-450 000 в год, половину из которых покрывали мы, в том числе 30 000 на основании договора Merko, и 170 000 евро лично я.

Давно открыта и информация о том, что поскольку Эстонский лыжный союз с 2015 года никак не помогает лыжникам, спортсмены Team Haanja сами занимались всем крайне необходимым, в том числе, отвечали за финансы и бухгалтерию Кареля Таммъярва, за одежду Райдо Рянкеля и так далее.

Как спонсоры мы исходили из доверия и у нас не было никаких сомнений в правильности выставляемых счетов. У нас за годы были сотни спонсорских проектов, и ни в одном их них мы не брали на себя роль аудитора, этого в действительности не делают и другие спонсоры.

На вопрос, кто знал о допинговом деле спортсменов, Карел Таммъярв открыто ответил, и это опубликовано на портале ERR. Моего имени среди них нет. Я подтвердил в отправленном журналисту «Очевидца» 25 января SMS, что я не знал об использовании спонсорских денег для покупки допинга, но, несмотря на это, 27 января ERR опубликовал статью с вводящим в заблуждение заголовком и содержанием, в которой связывает меня с темой допинга. Также эту новость растиражировали практически все издания, она появилась даже в уличной рекламе.

В случае позитивных новостей у СМИ не было традиции упоминать спонсоров, тем более хвалить или благодарить их. При этом спонсоров связывают со спортсменами и спортом если речь идет о негативных новостях. Учитывая, что спортсмены — это просто люди, могут происходить любые ошибки или нарушения, которые ни один спонсор, к сожалению, не может ни предотвратить, ни проконтролировать. Есть допинг, наркотики, недостойное поведение, хулиганство, что угодно.

Кроме разочарования от того, что спортсмены Team Haanja в какой-то степени, предположительно, использовали переведенные мной деньги на покупку допинга, чувствую, что СМИ обвиняют меня и создают впечатление, будто финансирование Team Haanja автоматически ставит меня в известность об использовании допинга.

Если в странах Западной и Северной Европы вид спорта и спонсор спортсменов в такой ситуации являются потерпевшими, то в Эстонии отношение «свободной прессы» и «расследовательской журналистики» совершенно противоположное, а из спонсора делают соучастника употребления допинга. Это создает ситуацию, что ни я, ни, вероятнее всего, многие другие спонсоры не осмелятся больше помогать спортсменам и видам спорта.

Если в 2019 году в результате допингового скандала мы прекратили поддерживать профессиональных лыжников Эстонии, то теперь из-за сказанного выше мы вынуждены прекратить поддержку любых соревновательных видов спорта в Эстонии. С 2021 года ни я лично, ни Merko, ни Kapitel не будут поддерживать соревновательный спорт в Эстонии.

Я от всей души прошу прощения у наших хороших друзей и партнеров, кому мы в общей сложности обещали дать почти полмиллиона евро в этом году, и которые рассчитывали на эти деньги. Прошу меня понять Эстонский теннисный союз и теннисистов, организаторов теннисных турниров Merko Cup и Merko Estonian Open, Эстонский союз велосипедистов и спортсменов Ampler Team, Школу легкой атлетики Эрки Нооля и молодых автогонщиков.

К сожалению, я не считаю ни разумным, ни возможным поддерживать спорт в ситуации, когда за преступления спортсменов на спонсора обрушивается медийная атака, которая наносит вред репутации спонсора и вступает в противоречие с принципами спонсорства.

Merko, как один из основателей фонда SA Eesti Terviserajad, продолжит поддерживать проект строительства троп здоровья, также мы продолжим помогать в прежнем объеме культуре и образованию.

Надеюсь, что государство, как собственник ERR, поддержит спорт в большем объеме, чем прежде».

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