YLE: главный источник Алексея Навального в фильме про дворец Путина проживает в Эстонии

Как пишет ERR , осенью 2010 года Сергей Колесников бежал из России: он купил билет до Турции, откуда продолжил путь в США. По словам Сергея Колесникова, он взял с собой флешку и документы, которые в числе прочего содержали информацию о тайном финансировании дворца Путина.

Выпад против президента РФ автоматически означал для Колесникова эмиграцию и он выбрал своим вторым домом Эстонию. В мире этот человек известен как критик Путина, а в нашей стране он является известным предпринимателем: у Колесникова в Эстонии активно действующие фирмы по недвижимости, а также связанные с выдачей ипотечных кредитов и востребованием долгов предприятия.