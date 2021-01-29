Пт, 29.01.2021
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  • YLE: главный источник Алексея Навального в фильме про дворец Путина проживает в Эстонии
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YLE: главный источник Алексея Навального в фильме про дворец Путина проживает в Эстонии

Кадр из фильма Алексея Навального. ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

По данным YLE, первоисточником скандального документального фильма российского оппозиционера Алексея Навального о предполагаемом дворце президента Владимира Путина является проживающий в Эстонии Сергей Колесников.

Как пишет ERR, осенью 2010 года Сергей Колесников бежал из России: он купил билет до Турции, откуда продолжил путь в США. По словам Сергея Колесникова, он взял с собой флешку и документы, которые в числе прочего содержали информацию о тайном финансировании дворца Путина.

Выпад против президента РФ автоматически означал для Колесникова эмиграцию и он выбрал своим вторым домом Эстонию. В мире этот человек известен как критик Путина, а в нашей стране он является известным предпринимателем: у Колесникова в Эстонии активно действующие фирмы по недвижимости, а также связанные с выдачей ипотечных кредитов и востребованием долгов предприятия.

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