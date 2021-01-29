Пт, 29.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Эстония
  • Правление Региональной больницы: почему мы вакцинировали канцлера Марику Приске
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Правление Региональной больницы: почему мы вакцинировали канцлера Марику Приске

По словам члена правления Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга до сих пор тех, кто отказывался надеть маску, было не больше пары человек. ФОТО: Eero Vabamägi

Председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду и главврач и член правления, профессор Пеэп Тальвинг объясняют, почему было принято решение предложить возможность вакцинации и членам совета больницы.

"В последние дни очередь в новостях много говорится о порядке  вакцинации от COVID-19, о приоритетных вакцинациях и элитных вакцинируемых. Здесь будет целесообразно посмотреть на картину в более широком аспекте и увидеть лес за отдельными деревьями. Нам еще предстоит проделать большую раъяснительную работу, чтобы людей соглашались на вакцинацию, и пример в этом отношении должны подавать  прежде всего медицинские работники, члены правительства и другие важные лидеры общественного мнения.

В декабре в COVID-штабе больницы мы, исходя из инструкций Больничной кассы, приняли решение, что за счет предоставленных больнице вакцин мы будем в первую очередь вакцинировать персонал передовой линии, важных с точки зрения непрерывной работы руководителей и членов Covid-штаба. Мы считаем совет больницы важной частью работы больницы, и мы также предложили им возможность пройти вакцинацию. 

После этого возможность пройти вакцинацию получили все наши сотрудники, а также важные партнеры в наших рабочих процессах, потому что каждый сотрудник играет определенную роль в обеспечении непрерывности работы больницы. При составлении плана вакцинации региональной больницы мы следовали принципу, что он должен быть прозрачным и понятным, но при этом достаточно гибким, чтобы все дозы вакцины нашли применение. 

Сегодня мы можем с гордостью сказать, что 81 процент врачей региональной больницы был вакцинирован. К сожалению, мы не достигли этого уровня у медсестер и сиделок, многие сотрудники еще не приняли решение в пользу вакцины и наблюдют за тем, как вакцина действует на коллег. 

Конечно, есть те, кто говорит, что они вакцинироваться не будут, и иногда оправдание может быть уместным и связанным с состоянием здоровья. К сожалению, первоначальный интерес ч нашей больнице, а также, насколько нам известно, в других больницах, угас, и мы часто оказываемся в ситуации, когда нам нужно быстро найти кандидата на дополнительные дозы у себя в учреждении или за его пределами, поскольку как руководители больниц мы не можем допустить, чтобы хоть одна доза ценной вакцины испортилась. Мы проводим много оповестительной работы, чтобы активная вакцинация продолжалась, и люди избавлялись от предрассудков. Персонал больниц обоснованно  вакцинирован в приоритетном порядке, но низкий уровень интереса, уже сформировавшейся в этой группе, также оказывает прямое влияние на вакцинацию населения.

Нам нужны примеры для вакцинации

Ясно, что вокруг вакцины от коронавируса и вакцинации много сомнений, опасений и неопределенности. Здесь и вступают в игру образцы для подражания. Информирование должно продолжаться, и нам нужны образцы для подражания, чтобы избавиться от предрассудков. Лидеры общественного мнения должны играть важную роль в распространении информации, будь то мэр, члены кабинета министров, сами сотрудники больниц, каждый из которых тем или иным образом отвечает за борьбу с пандемией. Нашей целью должен быть максимально широкий уровень вакцинации не только в больнице, потому что там она близка к завершению, но и среди всего населения Эстонии - только так у нас есть надежда контролировать COVID-19 и его новые, еще более заразные штаммы вирусов. Хорошим примером на национальном уровне является Израиль, где первую дозу вакцины получили 48 процентов населения.

В вопросе вакинации людям нужны примеры для подражания. Мы знаем это по многолетней практике вакцинации от гриппа в нашей больнице или во нынешнему кризису с COVID-19. Мы не можем заставлять вакцинироваться, это добровольное решение каждого человека, но, как говорится, пример заразителен. Если американцы с гордостью смотрят как вакцинируется президент Джо Байдена, получая  стимул к принятию личного решения, то нам нужно найти такие примеры для подражания в Эстонии. Примером можно вдохновить как эстоноязычное, так и русскоязычное население, которому принять решение еще сложнее, потому что, к сожалению, оно зачастую оказывается в другом инфопотоке.

Это может прозвучать иронично, но если только один из членов нашего совета решил сделать прививку, то в интересах подачи примера мы надеемся, что другие члены совета больницы примут такое же решение. Для многих это тоже звучит удивительно, но здесь важную роль в том, чтобы помочь русскоязычным людям сделать свой выбор, может сыграть и генеральный консул России в Нарве,  тайно решивший сделать именно одобренную Европейским Союзом прививку.

Как упоминалось выше, в дополнение к примерам чрезвычайно важно обеспечить преемственность, потому что никто не хочет, чтобы важные на национальном уровне люди, которые управляют кризисом, делали прививку вне больницы. На фоне действующего плана вакцинации и отношения СМИ мы видим серьезную опасность того, что вакцинация населения Эстонии будет слишком небольшой, и так мы останемся заложниками ограничений на долгие месяцы".

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