Правление Региональной больницы: почему мы вакцинировали канцлера Марику Приске

"В последние дни очередь в новостях много говорится о порядке вакцинации от COVID-19, о приоритетных вакцинациях и элитных вакцинируемых. Здесь будет целесообразно посмотреть на картину в более широком аспекте и увидеть лес за отдельными деревьями. Нам еще предстоит проделать большую раъяснительную работу, чтобы людей соглашались на вакцинацию, и пример в этом отношении должны подавать прежде всего медицинские работники, члены правительства и другие важные лидеры общественного мнения.

В декабре в COVID-штабе больницы мы, исходя из инструкций Больничной кассы, приняли решение, что за счет предоставленных больнице вакцин мы будем в первую очередь вакцинировать персонал передовой линии, важных с точки зрения непрерывной работы руководителей и членов Covid-штаба. Мы считаем совет больницы важной частью работы больницы, и мы также предложили им возможность пройти вакцинацию.

После этого возможность пройти вакцинацию получили все наши сотрудники, а также важные партнеры в наших рабочих процессах, потому что каждый сотрудник играет определенную роль в обеспечении непрерывности работы больницы. При составлении плана вакцинации региональной больницы мы следовали принципу, что он должен быть прозрачным и понятным, но при этом достаточно гибким, чтобы все дозы вакцины нашли применение.

Сегодня мы можем с гордостью сказать, что 81 процент врачей региональной больницы был вакцинирован. К сожалению, мы не достигли этого уровня у медсестер и сиделок, многие сотрудники еще не приняли решение в пользу вакцины и наблюдют за тем, как вакцина действует на коллег.

Конечно, есть те, кто говорит, что они вакцинироваться не будут, и иногда оправдание может быть уместным и связанным с состоянием здоровья. К сожалению, первоначальный интерес ч нашей больнице, а также, насколько нам известно, в других больницах, угас, и мы часто оказываемся в ситуации, когда нам нужно быстро найти кандидата на дополнительные дозы у себя в учреждении или за его пределами, поскольку как руководители больниц мы не можем допустить, чтобы хоть одна доза ценной вакцины испортилась. Мы проводим много оповестительной работы, чтобы активная вакцинация продолжалась, и люди избавлялись от предрассудков. Персонал больниц обоснованно вакцинирован в приоритетном порядке, но низкий уровень интереса, уже сформировавшейся в этой группе, также оказывает прямое влияние на вакцинацию населения.

Нам нужны примеры для вакцинации