Пт, 29.01.2021
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Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Прививка вне очереди российскому генеральному консулу: с одной стороны, можно, с другой - нельзя
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Прививка вне очереди российскому генеральному консулу: с одной стороны, можно, с другой - нельзя

Ида-Вируская центральная больница. ФОТО: Илья Смирнов

После вчерашнего скандала вокруг вакцинации в Ида-Вируской центральной больнице генерального консула России в Нарве руководство больницы выяснило, что Юрий Грибков действительно имел право получить вакцину. Но то, что прививка была ему сделана одному из первых, нарушает одни рекомендации Департамента здоровья, хотя соответствует другим. Генконсул заявил, что вакцинация не была тайной, и намекнул, что информацию передали прессе некие заинтересованные в скандале люди.

Генеральное консульство РФ в Нарве прокомментировала на своих страницах в соцсетях вчерашнюю публикацию в Eesti Päevaleht, в которой журналисты сообщили, что генеральный консул Юрий Грибков втайне без очереди получил обе дозы вакцины от коронавируса.

“В конце 2020 года я выразил согласие на вакцинацию, но только при условии, если доза с истекающим сроком ее применения окажется невостребованной. Убежден, что именно так оно и было. Именно поэтому, отменив празднование своего юбилея, я был вынужден прибыть на вакцинацию, - написал генконсул в Facebook. - При этом у меня была лишь одна просьба – соблюсти врачебную тайну и не выставлять напоказ мои проблемы со здоровьем”.

Юрий Грибков также добавил по телефону в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees: 

“Конечно, ангажированные журналисты даже не скрывали того, где они получили эту информацию. И их утверждения о том, что моя вакцинация была тайной, скрытой, внеочередной - это неправда”.

“Жаль, что информация о состоянии моего здоровья стала достоянием общественности. Но это на совести тех людей, которых мы хорошо знаем” - добавил он.

Специалист по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева сообщила, что Департамент здоровья начал проверку, и больница полностью сотрудничает с ним.

“В первую неделю января больницы были проинструктированы вакцинировать персонал больниц, никаких дополнительных письменных инструкций относительно использования так называемых остаточных доз во время восстановления не было, а информация, предоставленная в устной форме специалистом отдела здравоохранения, предлагала избегать использования и утилизации вакцин”, - сообщила она.

Утвержденный в Эстонии план вакцинации предполагает, что вакцину раньше других получат пациенты с определенными диагнозами.

“Больница может подтвердить, что Юрий Грибков был одной из приоритетных целевых групп в вышеупомянутом плане вакцинации, но Департамент здравоохранения не дал рекомендаций по вакцинации этих людей в первую неделю января. Персонал больницы, проводивший данную вакцинацию, не соблюдал действующую процедуру вакцинации в течение первой недели января”, - сообщила Анна Медведева.

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