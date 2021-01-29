Прививка вне очереди российскому генеральному консулу: с одной стороны, можно, с другой - нельзя

Генеральное консульство РФ в Нарве прокомментировала на своих страницах в соцсетях вчерашнюю публикацию в Eesti Päevaleht, в которой журналисты сообщили, что генеральный консул Юрий Грибков втайне без очереди получил обе дозы вакцины от коронавируса.

“В конце 2020 года я выразил согласие на вакцинацию, но только при условии, если доза с истекающим сроком ее применения окажется невостребованной. Убежден, что именно так оно и было. Именно поэтому, отменив празднование своего юбилея, я был вынужден прибыть на вакцинацию, - написал генконсул в Facebook. - При этом у меня была лишь одна просьба – соблюсти врачебную тайну и не выставлять напоказ мои проблемы со здоровьем”.

Юрий Грибков также добавил по телефону в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees:

“Конечно, ангажированные журналисты даже не скрывали того, где они получили эту информацию. И их утверждения о том, что моя вакцинация была тайной, скрытой, внеочередной - это неправда”.

“Жаль, что информация о состоянии моего здоровья стала достоянием общественности. Но это на совести тех людей, которых мы хорошо знаем” - добавил он.

Специалист по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева сообщила, что Департамент здоровья начал проверку, и больница полностью сотрудничает с ним.

“В первую неделю января больницы были проинструктированы вакцинировать персонал больниц, никаких дополнительных письменных инструкций относительно использования так называемых остаточных доз во время восстановления не было, а информация, предоставленная в устной форме специалистом отдела здравоохранения, предлагала избегать использования и утилизации вакцин”, - сообщила она.

Утвержденный в Эстонии план вакцинации предполагает, что вакцину раньше других получат пациенты с определенными диагнозами.

“Больница может подтвердить, что Юрий Грибков был одной из приоритетных целевых групп в вышеупомянутом плане вакцинации, но Департамент здравоохранения не дал рекомендаций по вакцинации этих людей в первую неделю января. Персонал больницы, проводивший данную вакцинацию, не соблюдал действующую процедуру вакцинации в течение первой недели января”, - сообщила Анна Медведева.