Пт, 29.01.2021
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Март Хельме
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«Новости Таллинна» снова появятся в телеэфире

Телевизор. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Информационная программа «Новости Таллинна» начнет выходить в эфире телеканала 3+ с понедельника, 1 февраля. Узнать из первых рук о самых актуальных событиях столицы можно будет по будням, в 21:00.

Ежевечерняя информационная программа на русском языке по-прежнему будет знакомить телезрителей с жизнью столицы и событиями общегосударственного значения, происходящими в Таллинне. Ведущие программы – уже знакомые телезрителям Вадим Малышкин и Екатерина Плехова.

Производством программы будет заниматься отдел городских медиа Таллиннского стратегического центра, который был образован в начале этого года.

Договор о бесплатной трансляции программы «Новости Таллинна» на телеканале 3+ заключен до конца 2021 года.

Сюжеты и полные выпуски программы также можно будет смотреть на городском медиапортале Stolitsa.ee; в повторе передачу будут показывать и на кабельном телеканале TVN.

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