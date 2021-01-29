Еще в одной больнице вспышка коронавируса: заразились сотрудники и множество пациентов

Айн Сууркаэв сказал, что пробы, взятые 21 января, показали, что заражением коронавирусом в Раквереской больнице носит массовый характер.

Глава больницы сказал, что, вероятно, очаг образовался в стационаре, а попал вирус в медицинское учреждение с больным пациентом.

«Пациент перешел из отделения внутренних болезеней в отделение сестринской помощи для последующего лечения. Мы разделили сестринское отделение на чистую и грязную половины», - сказал Сууркаэв.

Руководитель больницы сказал, что они решили ситуацию вместе с Департаментом здоровья и собственным персоналом.

«Мы приняли меры, пока ввели два мониторинга для сотрудников и пациентов», - сказал Сууркаэв.

Он добавил, что среди пациентов заражений стало больше, они находятся на лечении. «Период изоляции скоро закончится. Будем держать кулаки», - выразил глава больницы надежду на затухание очага.

В воскресенье и понедельник больница планирует снова взять пробы - в первый раз тестов было сделано более более 80, во второй раз - 100; в третий раз пробу на коронавирус также возьмут у 80 человек.

«На данный момент, по меоей оценке, ситуация находится под контролем», - сказал Айн Сууркаэв. Заведующий больницей сказал, что сожалеет о недостатках в отделении внутренних болезней, хотя в плане передвижения пациентов они пытались не пустить вирус в отделение.

«На данный момент инфекционный контроль приходил уже несколько раз и неоднократно учил обеспечивать безопасность людей», - сказал Сууркаэв.

Что касается отделения для пациентов с COVID-19, глава больницы сказал, что оно было разделено на два: одна часть называется инфекционным отделением, а другая - шлюзовым отделением. «В шлюзовом отделении лежат коронапозитивные пациенты, у которых нет активных симптомов. Мы должны наблюдать за ними, потому что у этих пациентов есть сопутствующие заболевания», - сказал Сууркаэв.

По состоянию на сегодняшнее утро в инфекционном отделении находились 11 человек, трое из них находятся в отделении интенсивной терапии, один из них в свою очередь - на контролируемом дыхании.

Из сотрудников Раквереской больницы, которые пожелали пройти вакцинацию и доля которых составляет 73 процента от общего числа сотрудников, все получили первую дозу вакцины, вторая инъекция была сделана двум третям из них.

«27% сотрудников отказались. Девять человек не получили свою первую дозу, они либо больны коронавирусом, либо переболели им", - уточнил глава больницы.