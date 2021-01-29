Lego может выпустить избу на курьих ножках. Идея петербургского художника набрала нужные голоса за сутки

К 29 января, всего за сутки, идею поддержали больше 10 тысяч пользователей, а это значит, что теперь корпорации по производству конструкторов придется рассмотреть концепцию и решить, возможно ли выпустить подобный набор

Как рассказал Бизяев в посте на странице «ВКонтакте», ему пришлось немного отредактировать эскизы в процессе работы, чтобы они соответствовали политике Lego. Именно поэтому из набора исчезли «костяной забор, светящиеся черепа и каноническая прическа бабули». Сейчас на голове у Бабы-яги — седые волосы и красная косынка, впрочем, без бантика спереди. Его пришлось убрать, потому что правила конкурса запрещают использовать кастомные (индивидуализированные.- Прим.ред) детали.

Среди персонажей в наборе есть также ворон, который живет в огромном гнезде на крыше, и кот Баюн. Внутри избушки на курьих ножках автор идеи расположил множество других деталей, которые упоминаются в народных сказках. Нашлось место для трав и корений в связках под потолком, заслонки для печи, дров, топора и посуды: от половника до горшка. У Бабы-яги есть ступа и мухомор, который она может держать в руках. Для кота Баюна предусмотрено отдельное место — чердак с паутиной.