Лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

Победитель преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды, опередив на 1,8 секунды олимпийского чемпиона из Норвегии Симена Крюгера, соотечественник которого - Шур Рете (+23,9) - замкнул призовую тройку, передает NEWSru.

Вернувшийся на международные старты норвежец Йоханнес Клебо занял седьмое место с минутным отставанием от победителя.

Россиянин Иван Якимушкин (+51,7) пришел пятым, Денис Спицов (+1.21,2) - 10-м, Евгений Белов (+1.22,4) - 11-м, Сергей Устюгов (+1.31,2) - 12-м, Илья Порошкин (+1.34,1) - 13-м, Артем Мальцев (+1.36,9) - 16-м, Андрей Ларьков (+1.56,7) - 21-м.

Финн Йони Мяки, в которого Большунов врезался после финиша и ударил палкой на прошлом этапе Кубка мира в Лахти, стал 68-м.

Отрыв Большунова от ближайшего преследователя в общем зачете Кубка мира - Ивана Якимушкина - вырос до 771 очка. Француз Морис Манифика уступает ему более 900 баллов.

В женской в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в Фалуне с результатом 23 минуты 35,9 секунды победила американская лыжница Джесси Диггинс. Второе место заняла норвежка Тереза Йохеуг (+2,1 секунды), третье - шведка Эбба Андерссон (+14,6).