Фото и видео ⟩ Центристская партия прокомментировала решение суда по вопросу о миллионе евро

Сегодня в 21.05 Центристская партия дала пресс-конференцию на эту тему, которая транслировалась Postimees в прямом эфире.

От имени Центристской партии решение Таллиннского административного суда прокомментировали присяжный адвокат Тоомас Вахер и член правления Центристской партии Яак Ааб.

Ааб заявил, что Центристская партия считает, что требование Midfield не подтверждено, и суд согласился с этим. «И комиссия, и суд подтвердили, что все счета, выставленные Midfield, и услуги, заказанные партией в 2009-2015 годах, были оплачены партией. С самого начала мы придерживались мнения, что это требование не было доказано, и при вынесении предписания были приняты во внимание только утверждения Midfield о слишком малой прибыли», - объяснил Яак Ааб.

По словам Тоомаса Вахера, присяжного адвоката Ellex Raidla, представляющего Центристскую партию, суд обратил внимание на существенные недостатки в предписании по установлению фактических обстоятельств дела.

По оценке комиссии, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

Комиссия считает, что речь идет о полученном запрещенном пожертвовании на сумму 1,28 млн евро, которые необходимо вернуть.