Пт, 29.01.2021
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Датский топ-менеджер: решение о продаже пивзавода Viru далось нам с трудом

Harboes Bryggeri tegevjuht Søren Malling. ФОТО: Harboes Bryggeri

Исполнительный директор известной датской пивоварни Harboes Bryggeri Сорен Маллинг, комментируя заключение предварительного договора о продаже расположенного в Хальяла пивзавода Viru, сказал изданию Postimees, что решение было принято с тяжелым сердцем.

Маллинг подтвердил, что предпринятый шаг был для них неизбежен. 

«Решение далось нелегко, потому что мы находимся в Эстонии с 1992 года. Мы много лет инвестировали в местный пивоваренный завод Viru и в рынок Эстонии, но в последние годы развитие было неудовлетворительным из-за все более жесткой конкуренции. Мы столкнулись с неудовлетворительными финансовыми результатами», - признал директор Harboes Bryggeri. Он добавил, что материнская компания не видела возможности изменить текущее направление.

По словам Сорена Маллинга, решение было трудным, поскольку за годы работы компания наладила тесное сотрудничество с клиентами, поставщиками и другими партнерами пивоварни.

«Однако я особенно ценю время и работу вместе с сотрудниками Viru Õlu, которые прикладывали огромные усилия на протяжении всех этих лет». 

При поиске покупателя для пивоваренного завода Viru компания Harboes Bryggeri посчитала самым важным найти решение, которое обеспечило бы продолжение производственной деятельности на прежнем месте, и договор с финской пивоварней Pyynikin подразумевает это.

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