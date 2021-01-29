Датский топ-менеджер: решение о продаже пивзавода Viru далось нам с трудом

Маллинг подтвердил, что предпринятый шаг был для них неизбежен.

«Решение далось нелегко, потому что мы находимся в Эстонии с 1992 года. Мы много лет инвестировали в местный пивоваренный завод Viru и в рынок Эстонии, но в последние годы развитие было неудовлетворительным из-за все более жесткой конкуренции. Мы столкнулись с неудовлетворительными финансовыми результатами», - признал директор Harboes Bryggeri. Он добавил, что материнская компания не видела возможности изменить текущее направление.

По словам Сорена Маллинга, решение было трудным, поскольку за годы работы компания наладила тесное сотрудничество с клиентами, поставщиками и другими партнерами пивоварни.

«Однако я особенно ценю время и работу вместе с сотрудниками Viru Õlu, которые прикладывали огромные усилия на протяжении всех этих лет».