Кинотеатры не спешат открываться, несмотря на ослабление COVID-ограничений

Генеральный директор Apollo Cinema Кадри Эрм подтвердила, что с 1 февраля они кинотеатры еще точно не откроют, уточнив, что поскольку в последнее время не было выпущено привлекательных для посетителей картин, то быстро восстановить бизнес не получится. Назвать точную дату открытия кинотеатров Apollo она не смогла, но выразила при этом надежду, что деемся, что нынешняя ситуация продлится недолго.