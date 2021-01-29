Кинотеатры не спешат открываться, несмотря на ослабление COVID-ограничений

Генеральный директор Apollo Cinema Кадри Эрм подтвердила, что с 1 февраля они кинотеатры еще точно не откроют, уточнив, что поскольку в последнее время не было выпущено привлекательных для посетителей картин, то быстро восстановить бизнес не получится. Назвать точную дату открытия кинотеатров Apollo она не смогла, но выразила при этом надежду, что деемся, что нынешняя ситуация продлится недолго.
Зато сеть Forum Cinemas надеется открыть кинотеатры на следующей неделе - генеральный директор Forum Cinemas Baltic Кристьян Конго подтвердил, что подготовка началась сразу после того, как правительство объявило об открытии культурных учреждений в Таллинне.
Директор кинотеатра Artis Рейн Палосаар подтвердил, что в настоящее время они ждут более подробных инструкций от правительства, но в понедельник пока свои двери не откроют.