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Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Кинотеатры не спешат открываться, несмотря на ослабление COVID-ограничений
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Кинотеатры не спешат открываться, несмотря на ослабление COVID-ограничений

Veiko Õunpuu filmi "Viimased" esilinastus. Apollo kino Solarises. Tallinn. 25.09.2020. Foto: Remo Tõnismäe/Postimees ФОТО: Remo Tõnismäe/

Хотя уже с 1 февраля будут смягчены ограничения для культурных учреждений в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, благодаря чему театры и кинотеатры также смогут распахнуть свои двери с 50-процентной заполняемостью, отнюдь не все сети кинотеатров планируют сразу же открываться, сообщает Rus.ERR.

Генеральный директор Apollo Cinema Кадри Эрм подтвердила, что с 1 февраля они кинотеатры еще точно не откроют, уточнив, что поскольку в последнее время не было выпущено привлекательных для посетителей картин, то быстро восстановить бизнес не получится. Назвать точную дату открытия кинотеатров Apollo она не смогла, но выразила при этом надежду, что деемся, что нынешняя ситуация продлится недолго.

Зато сеть Forum Cinemas надеется открыть кинотеатры на следующей неделе - генеральный директор Forum Cinemas Baltic Кристьян Конго подтвердил, что подготовка началась сразу после того, как правительство объявило об открытии культурных учреждений в Таллинне.

Директор кинотеатра Artis Рейн Палосаар подтвердил, что в настоящее время они ждут более подробных инструкций от правительства, но в понедельник пока свои двери не откроют.

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