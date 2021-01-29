Минобороны США призвали быть готовыми к худшему в войне с Россией

В своей статье, опубликованной в журнале Forbes, специалист отмечает, что в случае войны такие страны, как Россия и Китай, сделают акцент на вооружении и усилении обороноспособности военной техники. Поэтому такие традиционные для США принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, уйдут на второй план.

Кларк выразил обеспокоенность из-за неподготовленности нынешних американских сил вести войну с участием нерегулярных войск. "Предпочтение отдается хорошо вооруженным и мощно защищенным кораблям, самолетам и войсковым формированиям, но из-за высокой стоимости эти силы недоступны в больших количествах", - пишет эксперт. В связи с этим он призвал Пентагон отдать предпочтение сценариям, где во главе угла находятся поиск информации и принятие решений. В частности, военный специалист рекомендовал такие методы, как длительная блокада или карантин союзной территории, а также запрещающие операции на воде и в воздушном пространстве.

Атрибуты такого конфликта пока не столь широко представлены в сегодняшних вооруженных силах США, говорится в статье. Поэтому эти сценарии действительно представляются наихудшими для Пентагона, отмечает РИА "Новости".

"Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы. Помимо того что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий", - пишет старший научный сотрудник Гудзоновского института.