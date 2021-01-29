Правительство ввело исключения для переболевших и вакцинированных от коронавируса

Больной Covid-19

Согласно распоряжению больному ковидом с момента постановки диагноза до выздоровления запрещено покидать место жительства или постоянного нахождения, за исключением случаев, когда это делается по распоряжению медработника или полицейского, по направлению медработника для получения медицинской услуги или в случае угрозы жизни и здоровью.

Постоянным местонахождением считается также гостиница или другое учреждение такого типа, например, гостевая квартира, если ее во время нахождения в Эстонии использует человек, у которого нет здесь другого жилья. Также сюда относятся приюты.

Близкоконтактный с носителем вируса

Требование оставаться на карантине распространяется на проживающего с больным, находящегося с ним постоянно в одном жилье или человека, который иным способом находился с ним в близком контакте, который должен остаться на 10 дней в изоляции после того, как узнал о диагнозе больного Covid-19.

В качестве исключения бессимптомный близкоконтактный может покинуть свое жилье, если он делает это по распоряжению медработника или полицейского, по направлению медработника для получения медицинской услуги или в случае угрозы жизни и здоровью.

Также близкоконтактный в качестве исключения может покинуть дом, если ему необходимо достать нечто жизненно необходимое недалеко от дома или если там, где он живет и находится, контакт с зараженным исключен. Кроме того, бессимптомный близкоконтактный может находиться на улице, если он полностью избегает контактов с другими людьми.

Если близкоконтактный в этих исключительных случаях покидает дом, он должен внимательно следить за своим здоровьем и предпринимать все возможные меры, чтобы воспрепятствовать распространению болезни. Исключения в условиях прохождения карантина для близкоконтактного предусмотрены и для медработника или человека, находящегося на общественной службе, если он по распоряжению работодателю выполняет неотложные задания.

Исключение для вакцинированного или переболевшего близконтактного

Согласно новому распоряжению, близкоконтактный со 2 февраля не должен оставаться на 10 дней карантина, если в течение последних шести месяцев он переболел ковидом и врач признал его здоровым или же если он в течение того же срока прошел вакцинацию от кооронавируса.

В то же время переболевший или привитый от коронавируса человек в случае близкого контакта должен в течение 10 дней носить во внутренних помещениях, где он сталкивается с людьми, с которыми не проживает совместно каждый день, маску или покрывать нос и рот. Требование ношения маски не распространяется на детей младше 12 лет и не действует в тех случаях, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, из-за характера работы или деятельности, а также другим важным причинам.

Кроме того, переболевший или привитый и не имеющий симптомов близкоконтактный в течение 10 дней должен внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать меры, введенные правительством и Департаментом здоровья, чтобы воспрепятствовать распространению болезни.

Исключение для вакцинированного или переболевшего человека, пересекающего границу

Правительство также предусматривает сходное исключение для прибывающего в Эстонию человека, переболевшего ковидом или вакцинированного от него.

Согласно общему порядку, человек, прибывающий в Эстонию из страны с высоким риском заражения, должен находиться 10 дней в месте своего проживания. Изоляцию можно сократить с помощью двух тестов, первый из которых можно сделать до прибытия в Эстонию или после этого, а второй – не ранее, чем на шестой день после первого теста.

Согласно изменениям, эти требования не будут применяться к человеку, который в течение последних шести месяцев переболел ковидом и которого врач признал здоровым или же к тому, кто в течение того же срока был привит от коронавируса. В то же время он по-прежнему должен будет соблюдать действующие в Эстонии ограничения и соблюдать все предпринятые в стране меры безопасности.