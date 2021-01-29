Пт, 29.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Исследовательское судно Salme попало в беду в Балтийском море

Исследовательское судно Salme. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Исследовательское судно Salme сегодня утром из-за поломки мотора попало в беду на Балтике, судно Департамента полиции и погранохраны попыталось транспортировать его в порт, однако из-за высоких волн сделать это не удалось.

Центр морской охраны получил утром сообщение о том, что в 30 милях к западу от полуострова Кыпу нуждается в помощи исследовательское судно Salme. Центр отдал судну Департамента полиции и погранохраны Raju распоряжение отправиться на место происшествия и отбуксировать терпящего бедствие в ближайший порт.

По словам команды Raju, судно дрейфовало и угрозы для людей не было, однако вечером ожидался сильный ветер и высокая волна, поэтому пришлось немедленно выйти на помощь. Raju добрался до судна около 13 часов и начал буксировать его в порт.

Вечером выяснилось, что из-за ненастной погоды Salme и Raju все же не смогут пришвартоваться в порту, и суда направились на якорную стоянку в безопасное место.

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