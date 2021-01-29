Исследовательское судно Salme попало в беду в Балтийском море

Центр морской охраны получил утром сообщение о том, что в 30 милях к западу от полуострова Кыпу нуждается в помощи исследовательское судно Salme. Центр отдал судну Департамента полиции и погранохраны Raju распоряжение отправиться на место происшествия и отбуксировать терпящего бедствие в ближайший порт.
По словам команды Raju, судно дрейфовало и угрозы для людей не было, однако вечером ожидался сильный ветер и высокая волна, поэтому пришлось немедленно выйти на помощь. Raju добрался до судна около 13 часов и начал буксировать его в порт.
Вечером выяснилось, что из-за ненастной погоды Salme и Raju все же не смогут пришвартоваться в порту, и суда направились на якорную стоянку в безопасное место.