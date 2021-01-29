Исследовательское судно Salme попало в беду в Балтийском море

Центр морской охраны получил утром сообщение о том, что в 30 милях к западу от полуострова Кыпу нуждается в помощи исследовательское судно Salme. Центр отдал судну Департамента полиции и погранохраны Raju распоряжение отправиться на место происшествия и отбуксировать терпящего бедствие в ближайший порт.

Hommikul sai merevalvekeskus teate, et Kõpu poolsaarest 30 miili läänes vajab abi uurimislaev Salme. Peamasina rikke tagajärjel kaotas laev juhitavuse. Merevalvekeskus andis meie laeva Raju meeskonnale korralduse sündmuskohale suunduda ja abivajaja lähimasse sadamasse pukseerida. pic.twitter.com/cN6VwptLSx — Politsei (@Politsei) January 29, 2021

По словам команды Raju, судно дрейфовало и угрозы для людей не было, однако вечером ожидался сильный ветер и высокая волна, поэтому пришлось немедленно выйти на помощь. Raju добрался до судна около 13 часов и начал буксировать его в порт.