Пт, 29.01.2021
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  • В комиссиях Нарвского горсобрания прежних руководителей отстранили от власти, и они стали заместителями новых
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В комиссиях Нарвского горсобрания прежних руководителей отстранили от власти, и они стали заместителями новых

Нарвское горсобрание ФОТО: Илья Смирнов

В Нарвском городском собрании в пятницу сменилось руководство почти всех депутатских комиссий. Хотя представители новой коалиции предъявляли к прежним председателям комиссий некоторые претензии, в целом, политические противники сошлись на том, что руководителей меняют, потому что поменялась власть. При этом бывшие руководители, в основном, оказались на должностях заместителей новых руководителей.

Претензии не к людям, а к системе власти

Комиссии обсуждают каждый вопрос до того, как он попадает на рассмотрение всех депутатов, и членство в комиссиях важно для того, чтобы влиять на принятие решений. Руководители комиссий - депутаты, а рядовыми членами в них обычно приглашают специалистов из бизнеса и общественных организаций. Ранее депутаты от оппозиции жаловались, что их всячески стараются не подпускать к работе в комиссиях. Теперь же, оказавшись у власти и имея большинство голосов, они решили заменить руководство и составы всех комиссий, пообещав ввести в них и нынешнюю оппозицию.

До заседания Елизавета Чертова сама ушла в отставку с поста председателя комиссии по образованию, а Галина Вологдина - с поста председателя комиссии по культуре и спорту.

Первым депутаты рассматривали вопрос выражения недоверия председателю социальной комиссии Олеву Силланду (который является также главврачом Нарвской больницы). Предложение снять доктора Силланда с поста председателя комиссии от имени коллег по фракции озвучивал депутат Юрий Рауд. Сам Олев Силланд не выступил в свою защиту, но сразу несколько оппозиционных депутатов из фракции Kodulinn Narva забросали докладчика вопросами о том, что плохого на своем посту успел сделать председатель комиссии.

“Понятие “недоверие” - из закона, - пояснил Юрий Рауд. - Оно единственное, кроме роспуска комиссии, позволяет отправить в отставку председателя. Ну, кроме случая добровольной отставки. Мы решили не идти традиционным для Нарвы путем - не распускать комиссию, чтобы убрать председателя, а потом создавать новую комиссию”.

После других уточняющих вопросов депутат Рауд сказал:

“Мы сегодня не говорим о конкретных претензиях к конкретному человеку, мы предлагаем реорганизацию работы комиссий”.

Он сформулировал три конкретные претензии, но не к одному, а ко всем прежним председателям: они не включали в комиссии оппозиционеров, не включали предложенных ими специалистов, а сами комиссии действовали в интересах конкретных политиков, а не города.

Поскольку новая правящая коалиция имеет в горсобрании большинство голосов, все предложенные отставки состоялись. Но перед каждым голосованием члены фракции Kodulinn Narva задавали очень похожие вопросы, Юрий Рауд давал на них примерно одинаковые ответы, и, в итоге политические противники практически “сошлись во мнениях”:

“Уважаемые коллеги, мы уже не первый год в зале, всё ясно и понятно, - сказала перед отставкой Елена Пахомова. - Честнее было бы сказать - сменилась власть, поэтому мы меняем председателей. А не говорить о какой-то реорганизации”.

“Меняется городская власть - меняются председатели. Если вы хотите такую короткую формулировку, я могу ограничиться ей”, - высказался Юрий Рауд.

Михаил Стальнухин также объяснил, что председателей нужно менять, потому что изменилась власть, но высказался еще жестче:

“Мы вас сменим, потому что не доверяем, и смиритесь с этим”.

Председатели стали заместителями

Сегодня же прошли выборы новых председателей комиссий и их заместителей - эти должности могут занимать только депутаты. По процедуре, голосование по каждой комиссии - тайное, депутаты отмечают в бюллетене одного из кандидатов. Набравший большинство голосов становится председателем комиссии и может формировать ее состав. Оказавшийся на втором месте по количеству голосов, становится заместителем председателя.

Почти в каждом случае одного кандидата предложила правящая коалиция в составе фракций Meie Narva и Kesk, еще одного - оппозиционные депутаты от фракции Kodulinn Narva. В результате, в каждой комиссии, кроме одной, председателем стал представитель коалиции, а его заместителем - представитель оппозиции.

  • Социальная комиссия: председатель Вера Григорьева, заместитель Олев Силланд (фактически, они поменялись местами);
  • Стратегическая комиссия (ведущая при обсуждении бюджета): председатель Татьяна Стольфат, заместитель Ирина Янович;
  • Комиссия по городскому хозяйству: председатель Антс Кутти, заместитель Алексей Мяги;
  • Комиссия по товариществам (садовым и квартирным): председатель Виктор Шемарин, заместитель Елена Пахомова;
  • Комиссия по образованию: председатель Екатерина Голубцова, заместитель Светлана Лешихина;
  • Комиссия по культуре и спорту: председатель Владимир Бутузов, заместитель Сергей Львов;
  • Транспортная комиссия: председатель Юрий Рауд, заместитель Владимир Мижуй;
  • Комиссия по молодежной работе: председатель Антон Праткунас, заместитель Илья Федоров.

Ревизионную комиссию новая коалиция изначально обещала полностью отдать оппозиции. Яан Саан и Илья Фёдоров до заседания написали заявления о выходе из этой комиссии. На их места коалиция предложила оппозиционных депутатов - юриста Алексея Мяги и Николая Бурдакова. Оппозиция в ответ предложила еще двух - Ларису Оленину и Сергея Львова, но выяснилось, что по закону Львов не может быть членом ревизионной комиссии, поскольку является руководителем городского учреждения - Нарвского порта. Посовещавшись, оппозиция решила оставить всего двух своих кандидатов. В результате голосования пост председателя ревизионной комиссии получил Владимир Тарахтин, а его заместителем стала Лариса Оленина.

Горсобрание также единогласно решило расформировать градостроительную комиссию, которую возглавлял депутат Владимир Мижуй. Коалиция мотивировала это тем, кто эта комиссия дублирует комиссию по городскому хозяйству.

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