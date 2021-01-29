В комиссиях Нарвского горсобрания прежних руководителей отстранили от власти, и они стали заместителями новых

Претензии не к людям, а к системе власти

Комиссии обсуждают каждый вопрос до того, как он попадает на рассмотрение всех депутатов, и членство в комиссиях важно для того, чтобы влиять на принятие решений. Руководители комиссий - депутаты, а рядовыми членами в них обычно приглашают специалистов из бизнеса и общественных организаций. Ранее депутаты от оппозиции жаловались, что их всячески стараются не подпускать к работе в комиссиях. Теперь же, оказавшись у власти и имея большинство голосов, они решили заменить руководство и составы всех комиссий, пообещав ввести в них и нынешнюю оппозицию.

До заседания Елизавета Чертова сама ушла в отставку с поста председателя комиссии по образованию, а Галина Вологдина - с поста председателя комиссии по культуре и спорту.

Первым депутаты рассматривали вопрос выражения недоверия председателю социальной комиссии Олеву Силланду (который является также главврачом Нарвской больницы). Предложение снять доктора Силланда с поста председателя комиссии от имени коллег по фракции озвучивал депутат Юрий Рауд. Сам Олев Силланд не выступил в свою защиту, но сразу несколько оппозиционных депутатов из фракции Kodulinn Narva забросали докладчика вопросами о том, что плохого на своем посту успел сделать председатель комиссии.

“Понятие “недоверие” - из закона, - пояснил Юрий Рауд. - Оно единственное, кроме роспуска комиссии, позволяет отправить в отставку председателя. Ну, кроме случая добровольной отставки. Мы решили не идти традиционным для Нарвы путем - не распускать комиссию, чтобы убрать председателя, а потом создавать новую комиссию”.

После других уточняющих вопросов депутат Рауд сказал:

“Мы сегодня не говорим о конкретных претензиях к конкретному человеку, мы предлагаем реорганизацию работы комиссий”.

Он сформулировал три конкретные претензии, но не к одному, а ко всем прежним председателям: они не включали в комиссии оппозиционеров, не включали предложенных ими специалистов, а сами комиссии действовали в интересах конкретных политиков, а не города.

Поскольку новая правящая коалиция имеет в горсобрании большинство голосов, все предложенные отставки состоялись. Но перед каждым голосованием члены фракции Kodulinn Narva задавали очень похожие вопросы, Юрий Рауд давал на них примерно одинаковые ответы, и, в итоге политические противники практически “сошлись во мнениях”:

“Уважаемые коллеги, мы уже не первый год в зале, всё ясно и понятно, - сказала перед отставкой Елена Пахомова. - Честнее было бы сказать - сменилась власть, поэтому мы меняем председателей. А не говорить о какой-то реорганизации”.

“Меняется городская власть - меняются председатели. Если вы хотите такую короткую формулировку, я могу ограничиться ей”, - высказался Юрий Рауд.

Михаил Стальнухин также объяснил, что председателей нужно менять, потому что изменилась власть, но высказался еще жестче:

“Мы вас сменим, потому что не доверяем, и смиритесь с этим”.