Ближайшие соратники Навального арестованы на два месяца

Согласно нормам уголовно-процессуального кодекса (УПК), помещать в СИЗО фигурантов этого дела нельзя - применять такую меру пресечения можно только к тем, кому грозит больше трех лет колонии. Однако и домашний арест в качестве меры пресечения по данному составу, по мнению адвоката Соболь Воронина, является необоснованным. "По нетяжкому составу, ранее не судимой, с малолетней дочкой... Бред", - написал он в Twitter.

Cпециалист по уголовному праву, управляющий партнtр петербургского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин в интервью "Фонтанке" прокомментировал действия силовиков и потенциал применения статьи 236 УК РФ.

Статья 236 УК РФ была ужесточена весной 2020 года. Власти объясняли это тем, что многие жители России не соблюдают правила, введенные из-за пандемии коронавируса. До поправок максимальное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм не превышало года колонии. После изменения закона его увеличили до двух лет лишения свободы. Нарушителям могут запретить занимать определенные должности. Кроме того, им могут назначить принудительные работы или штраф до 700 тысяч рублей.

В том случае, если выяснится, что из-за нарушения санитарных правил погиб человек, потенциальное наказание увеличивается до пяти лет колонии. При гибели более двух человек - до семи лет.

Как отметил юрист, после мартовских изменений уголовная ответственность по этой статье стала наступать не только за действия, которые привели к реальным фактам заражения людей, но и за действия, создавшие лишь угрозу наступления таких последствий. А учитывая, что "угроза" - понятие оценочное или дискретное, следственные органы России на практике "творят чудеса из норм закона", и признаки состава преступления теперь могут быть усмотрены практически в любом (!) нарушении санитарных правил в общественных местах с большим скоплением людей.

Адвокат Добрынин обратил внимание на решение пленума Верховного суда, указавшего, что ответственность может наступать "только в случае реальности угрозы, когда массовое заболевание или отравление людей не произошло лишь в результате вовремя принятых органами государственной власти мер, направленных на предотвращение распространения заболевания (отравления)".

Однако, не понятно, чем именно и как собственно следствие собирается подтверждать наличие угрозы массового заражения людей. Определенного стандарта доказывания не существует, а практика по обновленной ст. 236 УК РФ еще не выработана, сказал юрист, отметив, что "она формируется прямо сейчас, на наших глазах".