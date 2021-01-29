Ближайшие соратники Навального арестованы на два месяца

Как сообщили в пресс-службе Московских судов, 29 января Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ, на срок до 23 марта 2021 года. Любовь Соболь отправлена под арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса.
Именно о таких сроках под стражей для обвиняемых и ходатайствовало следствие. Арестованным запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб).
Статью 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий" впервые стали применять в России в целях политического преследования после массовых митингов 23 января.
В среду, 27 января, полиция провела обыски по этому делу как минимум по 15 адресам, в том числе в квартире у супруги Навального Юлии, студии YouTube-канала "Навальный Live" и офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).
Согласно ходатайству следователя, которое опубликовал адвокат Любови Соболь Владимир Воронин, подозреваемые вместе с "неустановленными лицами" через соцсети разместили посты с призывами выходить на акцию 23 января.
"Действуя по вышеуказанному призыву, группа лиц, численностью не менее 500 человек, в том числе лица, которые... были обязаны находиться в режиме изоляции по местам проживаний, проследовали на Пушкинскую площадь, где участвовали в массовой несогласованной акции, нарушив санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания людей по неосторожности", - говорится в документе.
Как следует из документов, опубликованных адвокатами подозреваемых, в деле есть показания кассира KFC Арсения Хесина, который рассказал, что пошел на акцию, имея положительный тест на COVID-19, безработного Дмитрия Рощектаева, который заявил, что пришел на Пушкинскую "чтобы увидеть и зафиксировать несанкционированные действия протестующих", а также свидетеля по фамилии Карасев, отметившего, что силовики на митинге "были максимально вежливы" и "сами первыми не начинали стычки".
После акции в Москве городской департамент здравоохранения со ссылкой на данные приложения "Социальный мониторинг" сообщал, что в мероприятии участвовали 19 человек с подтвержденным коронавирусом.
Согласно фрагменту допроса Соболь, который также публиковал адвокат Воронин, в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм следователи интересовались не только активистами, но и деятелями культуры, в том числе актрисами Александрой Бортич, Яной Трояновой и Варварой Шмыковой, режиссером Иваном Вырыпаевым и писателем Дмитрием Глуховским, напоминает Русская служба BBC.
Часть 1 ст. 236 УК РФ вводит санкции за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Наказание по ней предусматривает штрафы в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.