Правительство одобрило ограничения по всей Эстонии

Правительство утвердило на пятничном э-заседании распоряжение об ограничениях, препятствующих распространению коронавируса. В Харьюмаа и Ида-Вирумаа обновленные ограничения начнут действовать с понедельника, 1 февраля, в остальных эстонских уездах – со среды, 3 февраля. Поскольку распространение коронавируса и интенсивность заболеваемости по всей стране весьма масштабны, унифицируются ограничения по всей стране.

Продолжат действовать прежние общие правила, согласно которым повсюду во внутренних помещениях придется носить маску и передвигаться по принципу 2+2, если не установлено иначе. Должно быть обеспечено наличие дезифинцирующих средств и следование требованиям дезинфекции. Маски не должны носить дети младше 12 лет и те, кому это противопоказано по медицинским причинам или же если это не согласуется с характером деятельности.

Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут работать в вечернее время до 21:00.

В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, залах для боулинга и боулинга клиенты могут начать проводить время вечером до 21:00. Ограничений по продаже еды в заведении общепита нет.

Сохраняется требование о том, что за одним столом или в одной группе должно быть не более 6 человек, и что должно быть расстояние не менее 2 метров до другого стола или группы в помещении.

В развлекательных заведениях максимальная заполняемость зала может составлять до 50 процентов, также необходимо учитывать лимит посетителей до 250 человек. Ночное ограничение на продажу алкогольных напитков будет действовать до 10 часов утра.

Действующие ограничения сохранятся в магазинах, торговых центрах, залах обслуживания банков, почтовых отделениях и других местах. В помещении необходимо носить маску, передвигаться можно по правилу 2 + 2, заполнение торговых и сервисных залов должно быть на 50 процентов, необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований дезинфекции.

Могут быть открыты бани, спа, водные центры и бассейны. Максимальная заполняемость - 50%. Вне зоны прямого контакта с водой нужно носить маску, должны быть обеспечены средства дезинфекции и соблюдаться требования дезинфекции.

В музеях и на выставках продолжают действовать прежние ограничения - правило "2+2" и ношение масок в закрытых помещениях.

Что касается занятий спортом, тренировок, деятельности и образования по интересам и дополнительноего обучения, в помещениях при контактной деятельности и занятиях, чреватых высоким риском распространения вируса, необходимо соблюдать правило 2+2.

В помещениях нужно по-прежнему носить маску, за исключением случаев, когда это противоречит характеру деятельности. В силе останется также требование заполнять помещения не более, чем на 50%. Вне помещений размер групп увеличат с 25 до 50 человек.

Деятельность с интенсивным вдохом и выдохом и образованием аэрозоля подвержена высокому риску распространения вируса.

Бесконтактные занятия и занятия с низким уровнем риска могут выполняться в группе 10 + 1.

В спортивных дисциплинах с высоким риском распространения вируса занятия можно проводить в группе 10+1, если соблюдаются меры по снижению риска, разработанные в сотрудничестве между спортивной ассоциацией, Министерством культуры и Департаментом здоровья. Снижение риска распространения вируса - это, например, проветривание помещений, рассредоточение людей, избежание контактов между различными группами и так далее. В случае, если риски не могут быть уменьшены или не выполнены, мероприятия должны выполняться с учетом ограничения 2+2.

Департамент здоровья публикует на своем веб-сайте список видов спорта и хобби с высоким и низким уровнем риска.

При организации спортивных соревнований и упражнений на открытом воздухе количество групповых ограничений будет увеличено с 25 до 50, т.е. соревнования могут проводиться в группах до 50 человек, которые не должны контактировать друг с другом.

Для мероприятий в помещении со стационарным сиденьем требуется заполняемость до 50%. Людям нужно сидеть рассеяно. Вне зоны сидячих мест следует передвигаться с соблюдением правила 2 + 2. Правило не распространяется на семьи или случаи, когда это невозможно разумно гарантировать. Ограничения распространяются, например, на театральные представления, кинопоказы, концерты, конференции, а также на богослужения и общественные религиозные службы.