Более 600 заболевших в день указывают на вспышки коронавируса по всей Эстонии

По словам Лутсар, то, что в течение нескольких дней подряд у нас появляется более 600 новых коронапозитивных, говорит и том, что по всей Эстонии происходит множество вспышек. «Вирус широко распространен по всей Эстонии», - сказала Лутсар. Большая часть инфицированных - люди трудоспособного возраста.

Департамент здоровья в среду сообщил Postimees, что коронавирусная инфекция в Эстонии стабилизировалась, но находится на очень высоком уровне. "Я бы сказала то же самое. Уровень заражения очень высокий », - добавила Лутсар.

Что принесут с собой унифицированные коронавирусные ограничения?

Правительство решило утвердить по всей стране единые меры против коронавируса, что означает, что в Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничения на коронавирус будут ослаблены, а в других частях Эстонии они, наоборот, станут более строгими. «Если ограничения унифицируются по всей Эстонии, то на уровне идеи это должно снизить заражение, но сейчас очень сложно сказать, как эти ограничения будут работать на практике», - признала Лутсар.

Профессор антимикробных веществ Тартуского университета и руководитель отдела исследования сточных вод Танель Тенсон объяснил Postimees, что, хотя, согласно их исследованию, распространение вируса достигло пика на Рождество и Новый год, но снизилось на второй и третьей неделях нового года. «Это произошло потому, что ситуация в Харьюмаа и Ида-Вирумаа стабилизировалась», - сказал Тенсо.

«На этой неделе пришло две плохие новости: распространение вируса усиливается по всей Эстонии, а распространение вируса в Харьюмаа и Ида-Вирумаа все еще не стабилизировалось», - пояснил он.

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно объяснил Postimees, что по состоянию на 25 января самая высокая 14-дневная заболеваемость на 100 000 жителей по-прежнему была в Ида-Вирумаа (849,1) и Харьюмаа (594,4). «Заболеваемость растет также в западных и южных регионах», - сказал он.

В течение трех недель наблюдается рост эпидемии в Рапласком уезде, где он составляет 29,1%, в Валгаском уезде (14,6%), в Вырумаа (22,9%) и Йыгевамаа (21,9%). Ланно добавил, что количество заболевших в Пярнуском уезде постоянно растет, но рост стабилизировался и составляет 9,3 процента.

Привело ли открытие школ к более высокому риску распространения?

«У нас в Эстонии чуть более ста школ и около пятидесяти детских учреждений, где кому-либо из членов школьной семьи был поставлен диагноз Covid», - отметил Ланно.

Он пояснил, что в школах высок риск заболеть в больших группах, потому что трудно избежать близких контактов. «Поэтому важно следить за всеми профилактическими мерами. Соблюдайте гигиену рук, соблюдайте дистанцию, носите маску и избегайте касания глаз, носа и рта грязными руками», - подчеркнул он.

Если сейчас какая-нибудь школа хочет перейти на дистанционное обучение, это необходимо согласовать с Департаментом здоровья. «В целом, однако, стараются как можно меньше нарушать организацию учебы. Дистанционное обучение рекомендуется не во всех наших школах», - добавил Ланно.

По словам Ланно, в последние недели люди стали сдавать больше тестов, и это также является причиной более высоких показателей. «Доля положительных образцов остается практически стабильной», - добавил он.