В Польше снова прошли протесты против запрета абортов, полиция применила слезоточивый газ
Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих сторонников абортов в пятницу в Варшаве.
Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих сторонников абортов в пятницу в Варшаве.
Несколько тысяч человек провели вчера марш в центре польской столицы. Они протестовали против ужесточения законодательства об абортах. Активисты жгли файеры, запускали сигнальные ракеты и размахивали радужными флагами-символами ЛГБТ-сообщества.
Полиция несколько раз преграждала колонне путь кордонами, но протестующие направлялись в другую сторону.
Тогда стражи порядка решили задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой, что вызвало агрессивную реакцию участников марша. В ходе потасовки стражи порядка применили слезоточивый газ.
Правоохранители задержали несколько демонстрантов. Протестующие были арестованы за попытку ворваться в здание Конституционного суда.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.
Конституционный суд Польши недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности. Теперь тяжелые нарушения в развитии плода не дают право женщине прервать беременность.