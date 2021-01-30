Сб, 30.01.2021
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Март Хельме
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  • В Польше снова прошли протесты против запрета абортов, полиция применила слезоточивый газ
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В Польше снова прошли протесты против запрета абортов, полиция применила слезоточивый газ

Abordivastane meeleavaldus Varssavis. ФОТО: AP/Scanpix

Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих сторонников абортов в пятницу в Варшаве.

Несколько тысяч человек провели вчера марш в центре польской столицы. Они протестовали против ужесточения законодательства об абортах. Активисты жгли файеры, запускали сигнальные ракеты и размахивали радужными флагами-символами ЛГБТ-сообщества.

Полиция несколько раз преграждала колонне путь кордонами, но протестующие направлялись в другую сторону.

Тогда стражи порядка решили задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой, что вызвало агрессивную реакцию участников марша. В ходе потасовки стражи порядка применили слезоточивый газ. 

Правоохранители задержали несколько демонстрантов. Протестующие были арестованы за попытку ворваться в здание Конституционного суда.

В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.

Конституционный суд Польши недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности. Теперь тяжелые нарушения в развитии плода не дают право женщине прервать беременность.

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