Сб, 30.01.2021
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Март Хельме
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В страшной автокатастрофе под Самарой погибли 12 человек, еще 14 пострадали

Sündmuspaigal avanes selline vaatepilt. ФОТО: SCANPIX

В России под Самарой в пятницу произошла трагическая авария, в которой не менее 12 человек погибли в результате столкновения рейсового микроавтобуса и фуры с прицепом, еще 14 человек, по последним данным, пострадали.

На 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус был практически уничтожен. Водитель автобуса скончался на месте ДТП, водитель большегруза не пострадал. Среди погибших и пострадавших жители Ульяновской и Самарской области.

"Из 13 пациентов, доставленных в больницу, в настоящий момент 11 находятся в реанимации. Двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления. Состояние 11 пациентов - от средней тяжести до тяжелого. Преимущественно это пациенты с политравмами", - сказал министр здравоохранения Самарской области.

Среди пострадавших есть полугодовалый ребенок, его состояние оценивается как тяжелое стабильное. Планируется его эвакуация на реанимобиле в областную детскую больницу

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