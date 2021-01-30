В страшной автокатастрофе под Самарой погибли 12 человек, еще 14 пострадали

На 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус был практически уничтожен. Водитель автобуса скончался на месте ДТП, водитель большегруза не пострадал. Среди погибших и пострадавших жители Ульяновской и Самарской области.

"Из 13 пациентов, доставленных в больницу, в настоящий момент 11 находятся в реанимации. Двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления. Состояние 11 пациентов - от средней тяжести до тяжелого. Преимущественно это пациенты с политравмами", - сказал министр здравоохранения Самарской области.