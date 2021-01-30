Эстония сохраняет ограничения для прибывающих из европейских стран

В период с 1 по 7 февраля будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.

Ограничение передвижения не будет действовать для тех, кто прибывает из следующих стран: Болгария, Исландия, Греция, Норвегия и Финляндия.

Лимит пересматривается раз в неделю по пятницам, и новый лимит вступит в силу в следующий понедельник.

По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибыл из страны Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100000 жителей за последние 14 дней.

Согласно постановлению правительства, ограничение свободы передвижения не распространяется на людей без признаков болезни, которые в течение последних десяти дней находились на территории Эстонии, Литвы или Латвии и прибыли в Эстонию из Литвы или Латвии.

С 1 января правительство ввело дополнительную обязанность для прибывающих в Эстонию из Великобритании пройти тест на COVID-19 за 72 часа до прибытия в Эстонию, с отрицательным результатом. Обязанность пройти тест не распространяется на детей младше 12 лет. Новоприбывшие из Великобритании также подлежат 10-дневной самоизоляции. Правило также применяется, если Великобритания была транзитной страной во время поездки в Эстонию. Период самоизоляции может быть сокращен, если, помимо отрицательного результата первого теста, результат повторного теста, проведенного на седьмой день после прибытия, также будет отрицательным.