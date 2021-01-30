Глава фирмы по производству масок: это был безумный год, просто американские горки!

«Хотя бизнес показал рекордные результаты, наш год был несладкимэто были настоящие американские горки. Мы никогда так много не работали, иногда даже перерабатывали», - сказал Сепп.

«Решения приходилось принимать быстро, чтобы не упустить открывающиеся возможности, но, с другой стороны, нам нужно было сохранять хладнокровие, чтобы избежать больших ошибок. Оценивая ситуацию задним числом, можно сказать, что несколько раз мы оступились, но в целом поступили правильно», - сказал Сепп.

Хотя Corpowear не имеет полного обзора рынка или данных о продажах других поставщиков, компания сделала приблизительный расчет того, насколько продажи средств индивидуальной защиты в Эстонии могли вырасти в коронавирусный год

Так, по сравнению с 2019 годом продажи различных защитных масок увеличились почти в шесть раз, но в финансовом отношении более чем в 20 раз. Продажи резиновых перчаток - в три и семь раз соответственно, продажи одноразовых халатов - в два и семь раз. Продажи одноразовых комбинезонов выросли в четыре раза по количеству и почти в восемь раз по финансовым показателям.

Власть перешла к продавцу

Например, в прошлом году Corpowear продала в общей сложности почти 4 миллиона защитных масок и 23 миллиона перчаток. «Эти цифры беспрецедентны, но могли быть и выше. Ситуация, при которой спрос на некоторые продукты был в десятки раз выше, чем мы могли предложить, была обычной. Хотя мы хотели продавать всем, нам пришлось выбирать, кто получит, а кто, к сожалению, останется без. Если до коронакризиса у покупателя была сильная позиция, то теперь она находится в руках поставщика и продавца», - сказал Сепп.

По словам главы Corpowear, сразу после кризиса они приняли твердое решение не идти по пути спекуляции. «Мы не брали новых поставщиков, хотя предложения сами лезли в окна и двери. То же самое и с клиентами: мы гарантировали средства индивидуальной защиты в приоритетном порядке своим уже существующим клиентам. Мы также помнили, кто может стать потенциальным клиентом в будущем», - объяснил Сепп, как они сохраняли равновесие в трудные времена.

Оборот Corpowear увеличился почти в 10 раз в прошлом году, достигнув 13,6 миллиона евро. «Мы хотели достичь тех экономических показателей, которые имеются на сегодняшний день, примерно за три или четыре года, но кризис значительно сократил это время», - сказал Сепп. Он благодарит сотрудников, государство как заказчика, всех партнеров, а также банки, которые согласились с их инвестиционными планами и планами расширения и предоставили финансирование.

Запасаться больше не хотят

Но какова ситуация сегодня, год спустя? «Гораздо спокойнее», - признал Сепп. Спрос и доступность средств защиты стабилизировались. В некоторых местах, по его словам, докризисные цены восстановились, иногда - нет, в зависимости от продукта.

«Поэтому в настоящее время я не рекомендую предпринимателям запасать большое количество средств индивидуальной защиты. Несмотря на большую неопределенность, в долгосрочной перспективе мы сможем предоставить нашим клиентам средства», - подтвердил он.

Сепп отметил, что, хотя в этом году рост не такой стремительный, как в прошлом году, у Corpowear есть амбиции и ресурсы для продолжения роста. Компания расширяет ассортимент своей продукции, открывает новый магазин в Таллинне и выходит на зарубежные рынки, особенно в Латвию и Финляндию. Кроме того, в ближайшем будущем Corpowear запустит несколько новых брендов.