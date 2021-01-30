Сб, 30.01.2021
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Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Глава фирмы по производству масок: это был безумный год, просто американские горки!
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Глава фирмы по производству масок: это был безумный год, просто американские горки!

Corpweari tegevjuht Taavi Sepp. ФОТО: Erakogu.

В прошлом году продажи защитных масок в Эстонии выросли в шесть раз, а резиновых перчаток - в три раза, пишет Postimees. Продажи других средств индивидуальной защиты тоже продемонстрировали значительный рост, подтвердил Таави Сепп, глава тартуской компании Corpowear, производящей средства индивидуальной защиты. 

«Хотя бизнес показал рекордные результаты, наш год был несладкимэто были настоящие американские горки. Мы никогда так много не работали, иногда даже перерабатывали», - сказал Сепп.

«Решения приходилось принимать быстро, чтобы не упустить открывающиеся возможности, но, с другой стороны, нам нужно было сохранять хладнокровие, чтобы избежать больших ошибок. Оценивая ситуацию задним числом, можно сказать, что несколько раз мы оступились, но в целом поступили правильно», - сказал Сепп.

Хотя Corpowear не имеет полного обзора рынка или данных о продажах других поставщиков, компания сделала приблизительный расчет того, насколько продажи средств индивидуальной защиты в Эстонии могли вырасти в коронавирусный год

Так, по сравнению с 2019 годом продажи различных защитных масок увеличились почти в шесть раз, но в финансовом отношении более чем в 20 раз. Продажи резиновых перчаток - в три и семь раз соответственно, продажи одноразовых халатов - в два и семь раз. Продажи одноразовых комбинезонов выросли в четыре раза по количеству и почти в восемь раз по финансовым показателям. 

Власть перешла к продавцу

Например, в прошлом году Corpowear продала в общей сложности почти 4 миллиона защитных масок и 23 миллиона перчаток. «Эти цифры беспрецедентны, но могли быть и выше. Ситуация, при которой спрос на некоторые продукты был в десятки раз выше, чем мы могли предложить, была обычной. Хотя мы хотели продавать всем, нам пришлось выбирать, кто получит, а кто, к сожалению, останется без. Если до коронакризиса у покупателя была сильная позиция, то теперь она находится в руках поставщика и продавца», - сказал Сепп.

По словам главы Corpowear, сразу после кризиса они приняли твердое решение не идти по пути спекуляции. «Мы не брали новых поставщиков, хотя предложения сами лезли в окна и двери. То же самое и с клиентами: мы гарантировали средства индивидуальной защиты в приоритетном порядке своим уже существующим клиентам. Мы также помнили, кто может стать потенциальным клиентом в будущем», - объяснил Сепп, как они сохраняли равновесие в трудные времена.

Оборот Corpowear увеличился почти в 10 раз в прошлом году, достигнув 13,6 миллиона евро. «Мы хотели достичь тех экономических показателей, которые имеются на сегодняшний день, примерно за три или четыре года, но кризис значительно сократил это время», - сказал Сепп. Он благодарит сотрудников, государство как заказчика, всех партнеров, а также банки, которые согласились с их инвестиционными планами и планами расширения и предоставили финансирование.

Запасаться больше не хотят

Но какова ситуация сегодня, год спустя? «Гораздо спокойнее», - признал Сепп. Спрос и доступность средств защиты стабилизировались. В некоторых местах, по его словам, докризисные цены восстановились,  иногда - нет, в зависимости от продукта.

«Поэтому в настоящее время я не рекомендую предпринимателям запасать большое количество средств индивидуальной защиты. Несмотря на большую неопределенность, в долгосрочной перспективе мы сможем предоставить нашим клиентам средства», - подтвердил он.

Сепп отметил, что, хотя в этом году рост не такой стремительный, как в прошлом году, у Corpowear есть амбиции и ресурсы для продолжения роста. Компания расширяет ассортимент своей продукции, открывает новый магазин в Таллинне и выходит на зарубежные рынки, особенно в Латвию и Финляндию. Кроме того, в ближайшем будущем Corpowear запустит несколько новых брендов.

Corpowear, ранее известная как Kindakeskus - это компания из Тарту, которая начала свою деятельность в 2010 году. Компания продает средства индивидуальной защиты и рабочую одежду как компаниям, так и частным потребителям. 

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