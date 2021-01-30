Сб, 30.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Франция закрывает границы в связи с пандемией коронавируса

Prantsusmaa lipp. ФОТО: Reuters/ScanPix

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Франция закрывает границы для всех путешественников, которые прибывают из стран за пределами Евросоюза. Об этом накануне сообщил премьер-министр Франции Жан Кастек.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств», — сказал Кастекс.

Решение вступает в силу с 31 января. Выезжать за рубеж можно только при отрицательном тесте на коронавирус. Исключение будет сделано лишь для работников, проживающих на приграничных территориях.

24 января, сообщалось, что власти Франции намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции. После обсуждения власти страны пока решили не вводить новый карантин, но некоторые ограничительные меры будут ужесточены.

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