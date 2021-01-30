Франция закрывает границы в связи с пандемией коронавируса

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств», — сказал Кастекс.

Решение вступает в силу с 31 января. Выезжать за рубеж можно только при отрицательном тесте на коронавирус. Исключение будет сделано лишь для работников, проживающих на приграничных территориях.