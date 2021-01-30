СОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ ⟩ Как правильно и эффективно фотографировать недвижимость? Урок первый

Речь шла, конечно же, о правилах и принципах фотографирования недвижимости.

Насколько важны фотографии в рекламном объявлении на портале недвижимости?

Аннемай. Я думаю, что фотографии играют очень большую роль. Клиент получает первое представление об объекте недвижимости по фотографиям и на основании этого решает, хочет он пойти и посмотреть его или нет. Поэтому очень важно, чтобы фотографии давали реальное представление об объекте. Они не должны быть ни слишком плохими, ни чересчур хорошими.

Лийс. Полностью согласна. Добавлю, что цель фотографии - привлечь покупателя, заставить его позвонить, отправить запрос. В своей практике я часто сталкивалась с ситуациями, когда люди, снимавшие на свои телефоны последних моделей, в результате приглашали меня, потому что сделанные ими фотографии никого не заинтересовали. Поскольку это случалось довольно часто, я поняла, насколько фото важны для рекламы. Маклеры обычно в курсе, но частных клиентов нужно больше информировать о важности фотографий.

Что вы думаете о качестве фотографий недвижимости в рекламных объявлениях?

Лийс. Качество сильно колеблется в зависимости от продавца или арендодателя. Хотя, вообще оно за последние годы улучшилось.

Аннемай. Я согласна с Лийс.

Стоит приглашать для съемок профессионала или все-таки фотографировать самим?

Лийс. Если вы фотография - ваше хобби, и вы думаете, что можете справиться, то, конечно, делайте это сами. Однако, если человек активно не занимается фотографией, зачастую разумнее пригласить профессионала. Хорошие фотографии увеличивают количество просмотров и могут сократить время продажи. Вы потратите совсем немного денег, а сэкономите гораздо больше, продав недвижимость быстрее и выгоднее.

Аннемай. Свои объекты я фотографировала, в основном, сама. Но когда увидела, что профессиональные снимки делают рекламу более привлекательной, то решила, почему бы не воспользоваться помощью специалиста.

Лийс. Каждый должен делать то, что умеет лучше всего. У меня есть один очень крутой клиент, который постоянно инвестирует в новые объекты и довольно быстро их распродает. У него просто нет времени, чтобы фотографировать, а затем сидеть и обрабатывать фотографии, поэтому он заказывает снимки у меня, а сам может сосредоточиться на процессе продаж.

Вы осматриваете недвижимость перед съемкой?

Аннемай. Сейчас я фотографирую не часто, но когда приезжаю на объект, то смотрю, как расположены комнаты и из какого угла я бы стала фотографировать.

Лийс. Да, я делаю то же самое. На месте мы осматриваем объект с маклером или с собственником и прикидываем, что можно передвинуть или переместить. В некоторых домах слишком много вещей, тогда мы составляем план съемки, с какого помещения мы можем начать, пока другие будут приводить в нужный вид.