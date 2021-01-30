Сб, 30.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • Как правильно и эффективно фотографировать недвижимость? Урок первый
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СОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ ⟩ Как правильно и эффективно фотографировать недвижимость? Урок первый

Фотографировать недвижимость - дело непростое. ФОТО: Shutterstock

Не следует недооценивать роль фотографий при продаже и сдаче внаем дома или квартиры. Kodustiil опубликовал весьма полезное интервью с Лийс Рейман, последние четыре года занимающейся съемкой недвижимости, и маклером Kaanon kinnisvara  Аннемай Тувике.

Речь шла, конечно же, о правилах и принципах фотографирования   недвижимости.

Насколько важны фотографии в рекламном объявлении на портале недвижимости?

Аннемай. Я думаю, что фотографии играют очень большую роль. Клиент получает первое представление об объекте недвижимости по фотографиям и на основании этого решает, хочет он пойти и посмотреть его или нет. Поэтому очень важно, чтобы фотографии давали реальное представление об объекте. Они не должны быть ни слишком плохими, ни чересчур хорошими.  

Лийс. Полностью согласна. Добавлю, что цель фотографии - привлечь покупателя, заставить его позвонить, отправить запрос. В своей практике я часто сталкивалась с ситуациями, когда люди, снимавшие на свои телефоны последних моделей, в результате приглашали меня, потому что сделанные ими фотографии никого не заинтересовали. Поскольку это случалось довольно часто, я поняла, насколько фото важны для рекламы. Маклеры обычно в курсе, но частных клиентов нужно больше информировать о важности фотографий.

Что вы думаете о качестве фотографий недвижимости в рекламных объявлениях?

Лийс. Качество сильно колеблется в зависимости от продавца или арендодателя. Хотя, вообще оно за последние годы улучшилось.

Аннемай. Я согласна с Лийс.

Стоит приглашать для съемок профессионала или все-таки фотографировать самим?

Лийс. Если вы фотография - ваше хобби, и вы думаете, что можете справиться, то, конечно, делайте это сами. Однако, если человек активно не занимается фотографией, зачастую разумнее пригласить профессионала. Хорошие фотографии увеличивают количество просмотров и могут сократить время продажи. Вы потратите совсем немного денег, а сэкономите гораздо больше, продав недвижимость быстрее и выгоднее.

Аннемай. Свои объекты я фотографировала, в основном, сама. Но когда увидела, что профессиональные снимки делают рекламу более привлекательной, то решила, почему бы не воспользоваться помощью специалиста.

Лийс. Каждый должен делать то, что умеет лучше всего. У меня есть один очень крутой клиент, который постоянно инвестирует в новые объекты и довольно быстро их распродает. У него просто нет времени, чтобы фотографировать, а затем сидеть и обрабатывать фотографии, поэтому он заказывает снимки у меня, а сам может сосредоточиться на процессе продаж.

Вы осматриваете недвижимость перед съемкой?

Аннемай. Сейчас я фотографирую не часто, но когда приезжаю на объект, то смотрю, как расположены комнаты и из какого угла я бы стала фотографировать.

Лийс. Да, я делаю то же самое. На месте мы осматриваем объект с маклером или с собственником и прикидываем, что можно передвинуть или переместить. В некоторых домах слишком много вещей, тогда мы составляем план съемки, с какого помещения мы можем начать, пока другие будут приводить в нужный вид.

Фотографирование недвижимости – это творческий процесс? Существуют ли какие-то строгие правила, по которым работает фотограф?

Аннемай. Конечно, они есть. Например, при съемке из угла на фото видны две стены и половинка третьей, в зависимости от объектива. А где та часть комнаты, где стоит фотограф? Бывает и так, что все углы заставлены, а в кадр буквально лезет дверь или окно, и вообще непонятно, откуда можно снимать. В некоторых случаях можно проявить творческий подход, но в целом фотографии недвижимости основаны на логике.

Лийс. Правила едины: свет и цвета должны быть на своем месте, стены должны быть прямыми. Комната не должна заваливаться на бок, а когда в кадре видны три стены, то создается ощущение пространства.

Творчество начинается, когда объектом съемки становится продуманный стильный интерьер. Тогда можно искать разные захватывающие ракурсы. Например, я фотографировала дизайнерскую кухню не как обычную кухню в продающейся квартире. Я искала необычные углы съемки, чтобы эта дизайнерская кухня выглядела особенной.

Аннемай. При просмотре фотографий важно понять, как спланирован объект. Если возможно, вы, конечно, можете добавить план, но и по правильно сделанным фотографиям можно представить, где находится комната «X», из какой комнаты в какую можно пройти, где расположена кухня, как вообще можно передвигаться по квартире или по дому.

Лийс. Да, я полностью согласна. Двери должны быть открыты, чтобы увидеть, как можно передвигаться по объекту. Исключение составляют туалет и ванная, двери которых я обычно закрываю.

Одинаковы ли принципы фотографирования коммерческой и жилой недвижимости или есть кардинальные различия?

Аннемай. Практически это же самое.

Лийс. Да, и те, и другие снимки должны быть ясными, реалистичными и достаточно привлекательными, чтобы привлечь потенциального покупателя или арендатора.

Должны ли фотографии недвижимости раздразнить воображение потенциального клиента или, наоборот, создать точное и объективное изображение объекта?

Аннемай. Я не думаю, что первое необходимо.

Лийс. Возникает вопрос: для чего?

Аннемай. Важно, чтобы клиент получил полное и реалистичное представление об объекте, а фотографии вызвали у него желание познакомиться с объектом поближе.

Лийс. Да, фотографии должны быть четкими и объективными, они не должны вызывать негативных эмоций.

Какие типичные ошибки совершают при фотографировании недвижимости?

Аннемай. Отражение фотографа в зеркале...

Лийс. Да, в зеркалах часто отражаются дети или сам фотографирующий. Однако основная ошибка - когда на фотографии комнаты видны только шкаф или диван. Это больше подходит для рекламы продажи мебели.

Часто изображения слишком темные. Как фотограф я вижу, что это очень светлая квартира, потому что в комнате огромные окна, от пола до потолка. А по картинке создается впечатление, что я сижу в подземелье.

Аннемай. Со своей стороны, хотела бы добавить, что фотографии часто либо слишком светлые, либо неумело обработанные в фотошопе.

Лийс. Да, и это случается. Еще один важный момент: в квартире нужно сделать уборку. В кадр часто попадаю, причем крупным планом, зубные щетки, кастрюли, немытая посуда, разбросанная одежда. До фотографирования квартира должна быть приведена в идеальный порядок.

Аннемай. Да, в кадр не должны попадать бытовые подробности. Клиент, который приходит посмотреть объект, покупает недвижимость, а не предметы обихода.

Лийс. Совершенно верно. Уберите личные вещи, бутылки с шампунем, магниты с холодильника, спрячьте большие семейные фотографии.

Аннемай. Включите свет, он добавляет дому уюта.

Лийс. Да, особенно в темное зимнее время свет должен быть включен.

Продолжение следует...

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