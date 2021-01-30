СОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ ⟩ Как правильно и эффективно фотографировать недвижимость? Урок первый

Аннемай. Конечно, они есть. Например, при съемке из угла на фото видны две стены и половинка третьей, в зависимости от объектива. А где та часть комнаты, где стоит фотограф? Бывает и так, что все углы заставлены, а в кадр буквально лезет дверь или окно, и вообще непонятно, откуда можно снимать. В некоторых случаях можно проявить творческий подход, но в целом фотографии недвижимости основаны на логике.
Лийс. Правила едины: свет и цвета должны быть на своем месте, стены должны быть прямыми. Комната не должна заваливаться на бок, а когда в кадре видны три стены, то создается ощущение пространства.
Творчество начинается, когда объектом съемки становится продуманный стильный интерьер. Тогда можно искать разные захватывающие ракурсы. Например, я фотографировала дизайнерскую кухню не как обычную кухню в продающейся квартире. Я искала необычные углы съемки, чтобы эта дизайнерская кухня выглядела особенной.
Аннемай. При просмотре фотографий важно понять, как спланирован объект. Если возможно, вы, конечно, можете добавить план, но и по правильно сделанным фотографиям можно представить, где находится комната «X», из какой комнаты в какую можно пройти, где расположена кухня, как вообще можно передвигаться по квартире или по дому.
Лийс. Да, я полностью согласна. Двери должны быть открыты, чтобы увидеть, как можно передвигаться по объекту. Исключение составляют туалет и ванная, двери которых я обычно закрываю.
Одинаковы ли принципы фотографирования коммерческой и жилой недвижимости или есть кардинальные различия?
Аннемай. Практически это же самое.
Лийс. Да, и те, и другие снимки должны быть ясными, реалистичными и достаточно привлекательными, чтобы привлечь потенциального покупателя или арендатора.
Должны ли фотографии недвижимости раздразнить воображение потенциального клиента или, наоборот, создать точное и объективное изображение объекта?
Аннемай. Я не думаю, что первое необходимо.
Лийс. Возникает вопрос: для чего?
Аннемай. Важно, чтобы клиент получил полное и реалистичное представление об объекте, а фотографии вызвали у него желание познакомиться с объектом поближе.
Лийс. Да, фотографии должны быть четкими и объективными, они не должны вызывать негативных эмоций.
Какие типичные ошибки совершают при фотографировании недвижимости?
Аннемай. Отражение фотографа в зеркале...
Лийс. Да, в зеркалах часто отражаются дети или сам фотографирующий. Однако основная ошибка - когда на фотографии комнаты видны только шкаф или диван. Это больше подходит для рекламы продажи мебели.
Часто изображения слишком темные. Как фотограф я вижу, что это очень светлая квартира, потому что в комнате огромные окна, от пола до потолка. А по картинке создается впечатление, что я сижу в подземелье.
Аннемай. Со своей стороны, хотела бы добавить, что фотографии часто либо слишком светлые, либо неумело обработанные в фотошопе.
Лийс. Да, и это случается. Еще один важный момент: в квартире нужно сделать уборку. В кадр часто попадаю, причем крупным планом, зубные щетки, кастрюли, немытая посуда, разбросанная одежда. До фотографирования квартира должна быть приведена в идеальный порядок.
Аннемай. Да, в кадр не должны попадать бытовые подробности. Клиент, который приходит посмотреть объект, покупает недвижимость, а не предметы обихода.
Лийс. Совершенно верно. Уберите личные вещи, бутылки с шампунем, магниты с холодильника, спрячьте большие семейные фотографии.
Аннемай. Включите свет, он добавляет дому уюта.
Лийс. Да, особенно в темное зимнее время свет должен быть включен.