Молокозавод Tere хочет своей новой продукцией изменить советские привычки эстонцев

«Если мы посмотрим на остальную Европу, там нет такого продукта, как 2,5-процентное молоко. Для Эстонии это привычка из старых советских времен. Жир можно получить и из других источников, зачем употреблять его еще и с молоком», - сказала менеджер по маркетингу компании Tere Катрин Тамм, представляя новый продукт.

Все остальное необходимое, например витамины, белок, кальций и другие минералы, содержится в 1,8-процентном молоке в таком же количестве, как в молоке с высоким содержанием жира.

Тамм заверяет, что между двумя видами молока с разной жирностью разницы во вкусе нет. «При разработке продукта наибольшее внимание мы уделяли вкусовым качествам продукта. Мы протестировали разные виды молока с содержанием жира от 1,5 до 2 процентов. Мы выбрали такой процент жира, потому что слепой тест не показывал различий между ними», - сказала Тамм.

В последние годы в Эстонии популярно и цельное молоко, но в настоящее время большую долю рынка занимают виды молока меньшей жирности. Однако в финансовом отношении ситуация примерно одинакова, поскольку ценовое давление на молоко в пластиковых пакетах значительно выше.