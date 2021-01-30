В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 405 человек

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 531,46 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,7% от общего количества сделанных тестов.

За последние сутки скончавшихся от коронавируса не было. Всего в Эстонии умерло 409 человек с коронавирусом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 256 577 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2644 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 365.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Ситуация не изменится за день-другой. «Нам нельзя терять бдительности. Мы должны обязательно выполнять все требования, направленные на борьбу с вирусом, то есть мыть руки, соблюдать дистанцию, в случае болезни оставаться дома и носить маски в помещениях, пока нам не удастся совместными усилиями взять под контроль распространение инфекции», - пояснила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.