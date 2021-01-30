В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 405 человек, два человека скончались

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 531,46 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,7% от общего количества сделанных тестов.

В течение дня скончались два человека, инфицированных коронавирусом - 89-летняя женщина и 68-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 411 человек, инфицированных коронавирусом.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 197 человек диагностирована коронавирусная инфекция. В Таллинне в Харьюмаа зарегистрировано 159 новых случаев заболевания.

48 новых положительных тестов добавилось в Тартумаа, 34 - в Ида-Вирумаа, 31 - в Пярнуском уезде, 21 - в Ярвамаа, 14 - в Вильяндиском уезде и 11 - в Рапласком уезде. Восемь новых случаев добавилось в Валгаском уезде, семь - в уездах Вырумаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа. шесть - в Сааремаа, четыре - в Пылвамаа и один - на Хийумаа.

В Ляэнемаа не было новых положительных тестов. В случае девяти положительных результатов тестов место жительства не было указано в регистре народонаселения.

По состоянию на утро 30 января в больнице находится 404 пациента с COVID-19, 42 из которых нуждаются в интенсивной терапии, из них 23 находятся на контролируемом дыхании.

В общей сложности было открыто 43 новых больничных случая COVID-19, 28 человек отправлены домой, 10 человек переведены в палату, отличную от COVID-19.

На сегодняшний день в больницах закрыто 2456 случаев COVID-19 у 2412 человек.

По состоянию на 30 января выздоровели 33 056 человек. Из них для 23 213 человек (70,2%) больничные дела были прекращены, у 9843 человека (29,8%) положительный результат теста был зарегистрирован более 28 дней назад, и человек не находится в больнице, то есть ожидает подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможностей обнаружения коронавируса весной 2020 года было проведено более 770 852 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было проведено 43 747 первичных положительных тестов (5,7% от общего количества тестов).

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COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 256 577 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2644 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 365.

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Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Ситуация не изменится за день-другой. «Нам нельзя терять бдительности. Мы должны обязательно выполнять все требования, направленные на борьбу с вирусом, то есть мыть руки, соблюдать дистанцию, в случае болезни оставаться дома и носить маски в помещениях, пока нам не удастся совместными усилиями взять под контроль распространение инфекции», - пояснила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.