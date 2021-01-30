Цены на топливо на заправках Таллинна остаются стабильными

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо в пятницу была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K за неделю цена бензина 95-й марки снизилась на 0,4% - до 1,219 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 0,4% - до 1,109 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо оставались стабильными и составляли 1,159 евро и 1,089 евро за литр соответственно.

Также в Таллинне на заправках Circle K не изменились цены на бензин и дизельное топливо: литр бензина в пятницу по-прежнему стоил 1,279 евро, а литр дизельного топлива - 1,139 евро.