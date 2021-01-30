Цены на топливо на заправках Таллинна остаются стабильными
По данным агентства BNS, на прошлой неделе цены на бензин и дизельное топливо в Риге снизились, а в Таллинне и Вильнюсе оставались стабильными.
По данным агентства BNS, на прошлой неделе цены на бензин и дизельное топливо в Риге снизились, а в Таллинне и Вильнюсе оставались стабильными.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо в пятницу была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС Circle K за неделю цена бензина 95-й марки снизилась на 0,4% - до 1,219 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 0,4% - до 1,109 евро за литр.
В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо оставались стабильными и составляли 1,159 евро и 1,089 евро за литр соответственно.
Также в Таллинне на заправках Circle K не изменились цены на бензин и дизельное топливо: литр бензина в пятницу по-прежнему стоил 1,279 евро, а литр дизельного топлива - 1,139 евро.
Цена на автогаз в Риге оставалась стабильной и составляла 0,545 евро за литр. В Таллинне автогаз подорожал на 13,3% до 0,68 евро, а в Вильнюсе - на 1,9% до 0,543 евро за литр.