Сб, 30.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Эстония разрешает вести очень опасный бизнес в заповедной зоне

  • Опасные действия могут привести к катастрофе в заповеднике
  • Бизнесменам выгодно перекачивать российскую нефть в водах Эстонии
Нефтетанкер "Залив Амурский" возле полустрова Пакри ФОТО: Eero Vabamägi

Огромные количества опасных нефтепродуктов перекачиваются с одного cудна на другое в заповедной недалеко от побережья, и это можно делать бесплатно - к удивлению защитников природы, работников судоходной отрасли и европейских экспертов по безопасности на море, пишет Postimees.

Арво Вескиметc, который следил за движением торговых судов на портале marinetraffic.com, пришел в ужас, когда 17 января заметил, что в районе островов Пакри идет перевалка груза с высокой степенью риска (STS) с одного судна на другое. С танкера «Залив Амурский» в танкер Sti Winnie было перекачано 88 тысяч тонн газового конденсата. 

24 января "Залив Амурский" вернулся туда же и начал закачку 85 000 тонн сырого бензина (официальное название нефти, взрывчатой ​​и токсичной жидкости) в танкер Alburaq.

«Я проинформировал Департамент окружающей среды, что такая опасная деятельность может привести к катастрофе в заповеднике, они ответили, что все законно», - сказал Арво Вескиметс, который был заместителем генерального директора Департамента водных путей, главой судоходной компании Alfons Hakans OÜ и главой отдела морской среды Министерства окружающей среды.

Разрешение на такую ​​деятельность выдает Департамент полиции и погранохраны, деятельность осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики № 51 «Порядок обращения с опасными и вредными веществами на море, реке Нарве и Чудском озере» (25.06.2020).

Вескиметса озадачило, что правительство Юри Ратаса приняло постановление, которое напрямую узаконивает хозяйственную деятельность с чрезвычайно высоким экологическим риском в местах гнездования птиц и тюленей, причем для этой деятельности не было установлено никаких связанных с масштабом риска специальных требований и не взымался экологический сбор.

Международные стандарты, описанные в постановлении, касаются бункеровки (перевозки небольшого количества судового топлива в море), во втором разделе также упоминается перегрузка с судна на судно для обработки опасных и ядовитых веществ, что отдельно не упоминалось в предыдущих правилах. 

"В заповеднике Пакри речь шла не о бункеровке, а о перевалке опасных грузов в море", - сказал Вескиметс. 

«Безопаснее, но и дороже всего производить перевалку на терминале, построенном для этой цели (ближайшие находятся в Датском проливе и недалеко от Англии). По нескольким возможным причинам (экономия на портовых и экологических сборах и т.д.) выгодно транспортировать сырую нефть из российского порта Усть-Луга в воды Эстонии и перекачивать товар на другой танкер». 

В постановлении нет ограничений на опасные вещества и их количество, и выбор зоны перегрузки основывается только на ее пригодности для перевалки опасных грузов с судна на судно. 

«Возникла смехотворная ситуация, когда большие количества опасных веществ обрабатываются в птичьем заповеднике Пакри, который входит в европейскую сеть природоохранных территорий Natura 2000 и является очень важным местом миграционной стоянки и зимовки водоплавающих птиц», - сказал Арво Вескиметс.

Профсоюз моряков и Департамент полиции и погранохраны также обеспокоены 

"Это полнейший бред!" - оценил разрешение на перекачку токсичных и опасных грузов Рауль Клейнсон, который работает лоцманом в порту Палдиски, а также является членом правления независимого профсоюза моряков Эстонии. Такого же мнения придерживается и лидер профсоюза Юри Лембер.

«Закон о государственной границе и порядок захода судов во внутреннее море не позволяют заходить в эстонские воды для экономической деятельности на море, но исполнительная власть в лице Департамента полиции и погранохраны позволяет это», - отметил Рауль Клейнсон. 

Ведущий пограничный офицер бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Рене Хартыкайнен заверил, что, к счастью, случаев загрязнения окружающей среды в водах Эстонии в связи с операциями STS не было.

По оценке Департамента полиции и погранохраны, необходимо более четко регламентировать проведение операций STS в водах Эстонии и разрешить их в определенных местах для якорных стоянок в непосредственной близости от Таллинна, которые быстро доступны в случае аварии.

Флот Департамента полиции и погранохраны включает в себя два судна по борьбе с загрязнением: L-101 Kindral Kurvits и L-203 Raju. «У двух судов Транспортного департамента также есть возможности по борьбе с загрязнением, и морской центр наблюдения Департамента полиции и погранохраны  может привлечь их к работе по борьбе с загрязнением, если это необходимо», - сказал Рене Хартыкайнен. 

Крупная корпрорация приглашает танкеры в "банановую республику"

По словам Рауля Клейнсона, закачка огромных объемов нефтепродуктов в районе Пакри началась за год до принятия постановления - эстонское государство почему-то начало выдавать разрешения (по данным Департамента полиции и погранохраны - с марта 2019 года).

«Сначала прибыла пара танкеров-газовозов, затем - нефтяные танкеры», - объяснил Клейнсон. Информация о том, что в Балтийском море есть место, гдеможно перекачивать особо опасные грузы на чрезвычайно льготных условиях, распространилась как лесной пожар.

«Нормально мыслящие морские государства не говорят, что они не разрешают такую ​​деятельность, но они сделали ее предметом строгих правил и, следовательно, она обходится очень дорого, - объяснил Клейнсон. - Но у нас фирма рекламирует, мол, приезжайте в банановую республику!»

Mariflex Group, которая занимается организацией перекачки нефтепродуктов в районе Пакри, заманивает танкеры, тем чтоздесь нет портовых расходов, достаточно заплатить агентское вознаграждение за и буксир для установки STS-оборудования.

«С точки зрения навигации якорная стоянка в Пакри удобна, в заливе Мууга, например, ходит много других судов».  По оценке Клейнсона, этот район исходив из интересах определенных компаний. Однако его удивляет, как можно было сделать якорную стоянку в заповеднике.

По словам Рауля Клейнсона, в конце прошлого года Союз портов предложил внести поправки в Закон о безопасности на море, чтобы STS проходил через порты, а порт отвечал за это. Эстонское орнитологическое общество предложило найти более безопасное место для этой деятельности - конечно, за пределами заповедников. 

«Неконтролируемая перекачка нефти - очень опасная деятельность», - сказала Кай Кюннис-Берес, морской биолог и руководитель лаборатории морской экологии в Институте морских систем Таллиннского технического университета.

Министерство окрудающей среды не видит проблемы

По словам главного специалиста отдела морской среды Министерства окружающей среды Агни Калдма, перевалка товаров и нефти разрешена в соответствии с международными соглашениями. 

«Сопутствующие требования по обеспечению экологической безопасности абсолютно одинаковы в Эстонии, Финляндии и России», - заявила она.

«При этом только в Эстонии эти экологические требования более четко и содержательно установлены этим постановлением. Этим постановлением Эстония не взяла на себя экологические риски, на которые не шли бы Финляндия и Россия и которых раньше не было бы».

Однако Калдма не упоминает действующих в соседних странах дополнительных ограничений, сборов и требований в отношении STS-операций. В Финляндии это разрешено в двух конкретных местах с строгими требованиями безопасности, и эти места не находятся в заповеднике.

«Почему Министерство окружающей среды разрешило выбрать участок Natura 2000 в качестве места перекачки больших количеств нефтепродуктов в воды Эстонии? «Министерство окружающей среды не разрешает и не запрещает судам заходить в морское пространство Эстонии, находиться в них или действовать в них», - ответила Калдма. 

«Деятельность порта и судов в птичьей и природной зоне Пакри может представлять опасность для птиц и природных ценностей, но до сих пор не было выявлено такой опасности с особенно значительным воздействием».

По словам Калдма, за последние десять лет былопять случаев загрязнения моря, два из которых были связаны с погрузкой топлива с судна на судно.

Обычно, суда, ходящие в морском пространстве Эстонии, должны платить водный сбор. Временно, с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, все суда, заходящие в порты Эстонии или совершающие рейды в порты, освобождены от уплаты водного сбора.

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