Эстония разрешает вести очень опасный бизнес в заповедной зоне

«Закон о государственной границе и порядок захода судов во внутреннее море не позволяют заходить в эстонские воды для экономической деятельности на море, но исполнительная власть в лице Департамента полиции и погранохраны позволяет это», - отметил Рауль Клейнсон.
Ведущий пограничный офицер бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Рене Хартыкайнен заверил, что, к счастью, случаев загрязнения окружающей среды в водах Эстонии в связи с операциями STS не было.
По оценке Департамента полиции и погранохраны, необходимо более четко регламентировать проведение операций STS в водах Эстонии и разрешить их в определенных местах для якорных стоянок в непосредственной близости от Таллинна, которые быстро доступны в случае аварии.
Флот Департамента полиции и погранохраны включает в себя два судна по борьбе с загрязнением: L-101 Kindral Kurvits и L-203 Raju. «У двух судов Транспортного департамента также есть возможности по борьбе с загрязнением, и морской центр наблюдения Департамента полиции и погранохраны может привлечь их к работе по борьбе с загрязнением, если это необходимо», - сказал Рене Хартыкайнен.
Крупная корпрорация приглашает танкеры в "банановую республику"
По словам Рауля Клейнсона, закачка огромных объемов нефтепродуктов в районе Пакри началась за год до принятия постановления - эстонское государство почему-то начало выдавать разрешения (по данным Департамента полиции и погранохраны - с марта 2019 года).
«Сначала прибыла пара танкеров-газовозов, затем - нефтяные танкеры», - объяснил Клейнсон. Информация о том, что в Балтийском море есть место, гдеможно перекачивать особо опасные грузы на чрезвычайно льготных условиях, распространилась как лесной пожар.
«Нормально мыслящие морские государства не говорят, что они не разрешают такую деятельность, но они сделали ее предметом строгих правил и, следовательно, она обходится очень дорого, - объяснил Клейнсон. - Но у нас фирма рекламирует, мол, приезжайте в банановую республику!»
Mariflex Group, которая занимается организацией перекачки нефтепродуктов в районе Пакри, заманивает танкеры, тем чтоздесь нет портовых расходов, достаточно заплатить агентское вознаграждение за и буксир для установки STS-оборудования.
«С точки зрения навигации якорная стоянка в Пакри удобна, в заливе Мууга, например, ходит много других судов». По оценке Клейнсона, этот район исходив из интересах определенных компаний. Однако его удивляет, как можно было сделать якорную стоянку в заповеднике.
По словам Рауля Клейнсона, в конце прошлого года Союз портов предложил внести поправки в Закон о безопасности на море, чтобы STS проходил через порты, а порт отвечал за это. Эстонское орнитологическое общество предложило найти более безопасное место для этой деятельности - конечно, за пределами заповедников.
«Неконтролируемая перекачка нефти - очень опасная деятельность», - сказала Кай Кюннис-Берес, морской биолог и руководитель лаборатории морской экологии в Институте морских систем Таллиннского технического университета.
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