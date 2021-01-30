Эстония разрешает вести очень опасный бизнес в заповедной зоне

«Закон о государственной границе и порядок захода судов во внутреннее море не позволяют заходить в эстонские воды для экономической деятельности на море, но исполнительная власть в лице Департамента полиции и погранохраны позволяет это», - отметил Рауль Клейнсон.

Ведущий пограничный офицер бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Рене Хартыкайнен заверил, что, к счастью, случаев загрязнения окружающей среды в водах Эстонии в связи с операциями STS не было.

По оценке Департамента полиции и погранохраны, необходимо более четко регламентировать проведение операций STS в водах Эстонии и разрешить их в определенных местах для якорных стоянок в непосредственной близости от Таллинна, которые быстро доступны в случае аварии.

Флот Департамента полиции и погранохраны включает в себя два судна по борьбе с загрязнением: L-101 Kindral Kurvits и L-203 Raju. «У двух судов Транспортного департамента также есть возможности по борьбе с загрязнением, и морской центр наблюдения Департамента полиции и погранохраны может привлечь их к работе по борьбе с загрязнением, если это необходимо», - сказал Рене Хартыкайнен.

Крупная корпрорация приглашает танкеры в "банановую республику"

По словам Рауля Клейнсона, закачка огромных объемов нефтепродуктов в районе Пакри началась за год до принятия постановления - эстонское государство почему-то начало выдавать разрешения (по данным Департамента полиции и погранохраны - с марта 2019 года).

«Сначала прибыла пара танкеров-газовозов, затем - нефтяные танкеры», - объяснил Клейнсон. Информация о том, что в Балтийском море есть место, гдеможно перекачивать особо опасные грузы на чрезвычайно льготных условиях, распространилась как лесной пожар.

«Нормально мыслящие морские государства не говорят, что они не разрешают такую ​​деятельность, но они сделали ее предметом строгих правил и, следовательно, она обходится очень дорого, - объяснил Клейнсон. - Но у нас фирма рекламирует, мол, приезжайте в банановую республику!»

Mariflex Group, которая занимается организацией перекачки нефтепродуктов в районе Пакри, заманивает танкеры, тем чтоздесь нет портовых расходов, достаточно заплатить агентское вознаграждение за и буксир для установки STS-оборудования.

«С точки зрения навигации якорная стоянка в Пакри удобна, в заливе Мууга, например, ходит много других судов». По оценке Клейнсона, этот район исходив из интересах определенных компаний. Однако его удивляет, как можно было сделать якорную стоянку в заповеднике.

По словам Рауля Клейнсона, в конце прошлого года Союз портов предложил внести поправки в Закон о безопасности на море, чтобы STS проходил через порты, а порт отвечал за это. Эстонское орнитологическое общество предложило найти более безопасное место для этой деятельности - конечно, за пределами заповедников.

«Неконтролируемая перекачка нефти - очень опасная деятельность», - сказала Кай Кюннис-Берес, морской биолог и руководитель лаборатории морской экологии в Институте морских систем Таллиннского технического университета.