Сб, 30.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • В Эстонии от коронавируса полностью вакцинировано более 9500 человек
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В Эстонии от коронавируса полностью вакцинировано более 9500 человек

Õde Anna Aleksandrova teeb Kohtla-Järve tervisekeskuses esimese vaktsiinisüsti Ida-Viru keskhaigla arstile Jelena Rozinkole. ФОТО: Ain Liiva

В Эстонии от COVID-19 сделано 37 230 прививок, две дозы вакцины получили 9597 человек.

Вакцинированным гарантирована вторая доза вакцины, вакцинация от COVID-19 продолжается. В понедельник в Эстонию была доставлена новая партия вакцины от  Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. Продолжится вакцинация в домах призрения, начинается вакцинация работников здравоохранения — дантистов и врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием пациентов. 

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена и для других целевых групп и остального населения страны.

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