В Эстонии от коронавируса полностью вакцинировано более 9500 человек

Вакцинированным гарантирована вторая доза вакцины, вакцинация от COVID-19 продолжается. В понедельник в Эстонию была доставлена новая партия вакцины от Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. Продолжится вакцинация в домах призрения, начинается вакцинация работников здравоохранения — дантистов и врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием пациентов.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.