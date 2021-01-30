В Эстонии от коронавируса полностью вакцинировано более 9500 человек
В Эстонии от COVID-19 сделано 37 230 прививок, две дозы вакцины получили 9597 человек.
В Эстонии от COVID-19 сделано 37 230 прививок, две дозы вакцины получили 9597 человек.
Вакцинированным гарантирована вторая доза вакцины, вакцинация от COVID-19 продолжается. В понедельник в Эстонию была доставлена новая партия вакцины от Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. Продолжится вакцинация в домах призрения, начинается вакцинация работников здравоохранения — дантистов и врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием пациентов.
Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.
Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.
Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена и для других целевых групп и остального населения страны.