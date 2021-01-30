Глава Porto Franco: за хорошую цену всё продается

«В настоящее время Porto Franco не меняет владельцев, но, как сказали мудрые люди, по правильной цене продается все что угодно», - сказал Тедер Äripäev, заверив, что Porto Franco в настоящее время не занимается активным поиском покупателей.

Однако, по словам Тедера, у Porto Franco есть несколько вариантов решения проблемы.

Дальнейшее финансирование развития Porto Franco, связанного с коррупционным скандалом, разразившимся 12 января, кажется все более запутанным, поскольку по информации главного партнера синдиката банков, сотрудничество завершилось, а KredEx изучает условия расторжения договора или востребования кредитных платежей.

После разразившегося вокруг Хиллара Тедера скандала Kredex подтвердил, что девелоперу Porto Franco было выплачено 19,78 миллиона евро, или около половины из 39,4 миллиона евро кредита на пополнение оборотного капитала. Фонд быстро начал анализировать, следует ли отозвать ссуду на развитие, но несколько дней спустя потребовалось дополнительное время для принятия решения, поскольку, возможно, правовой основы для быстрого возврата денег и не существует.

Прошлое правительство поручило государственному секретарю создать комиссию по расследованию для выяснения обстоятельств, связанных с предоставленным Porto Franco кредитом.