Глава Porto Franco: за хорошую цену всё продается
Глава Porto Franco Рауно Тедер подтвердил, что они ищут выход из ситуации, в которой внезапно оказался Porto Franco, но поскольку на это было мало времени, решение пока не найдено, пишет Postimees.
Глава Porto Franco Рауно Тедер подтвердил, что они ищут выход из ситуации, в которой внезапно оказался Porto Franco, но поскольку на это было мало времени, решение пока не найдено, пишет Postimees.
«В настоящее время Porto Franco не меняет владельцев, но, как сказали мудрые люди, по правильной цене продается все что угодно», - сказал Тедер Äripäev, заверив, что Porto Franco в настоящее время не занимается активным поиском покупателей.
Однако, по словам Тедера, у Porto Franco есть несколько вариантов решения проблемы.
Дальнейшее финансирование развития Porto Franco, связанного с коррупционным скандалом, разразившимся 12 января, кажется все более запутанным, поскольку по информации главного партнера синдиката банков, сотрудничество завершилось, а KredEx изучает условия расторжения договора или востребования кредитных платежей.
После разразившегося вокруг Хиллара Тедера скандала Kredex подтвердил, что девелоперу Porto Franco было выплачено 19,78 миллиона евро, или около половины из 39,4 миллиона евро кредита на пополнение оборотного капитала. Фонд быстро начал анализировать, следует ли отозвать ссуду на развитие, но несколько дней спустя потребовалось дополнительное время для принятия решения, поскольку, возможно, правовой основы для быстрого возврата денег и не существует.
Прошлое правительство поручило государственному секретарю создать комиссию по расследованию для выяснения обстоятельств, связанных с предоставленным Porto Franco кредитом.
Глава торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс подтвердил Postimees в середине января, когда разразился скандал вокруг Porto Franco, что с точки зрения девелопера это очень хорошее многофункциональное здание, которое может представлять большой интерес. Пярнитс не исключил, что проект может быть выставлена на аукцион, в этом случае они также будут заинтересованы в нем.