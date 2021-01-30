Фото ⟩ Усадьба семейства Мантойфель в волости Пыльтсамаа - нечто большее, чем просто жилье

Так называемый охотничий замок Курси - романтичный летний особняк, принадлежавший семье Мантойфель, очаровывает современными решениями и исторической атмосферой. Прихотливо оформленные окна, деревянная резьба и декоративные стропила украшают фасад этого деревянного здания, стоящего на крепком гранитном фундаменте. Мыза, построенная в 1888 году, продается за 289 000 евро.

Мыза Курси. ФОТО: City24

Усадьба с многовековой историей постоянно использовалась и благодаря этому очень хорошо сохранилась. Последнее обновление солидного здания проводили в 2010 году, когда были модернизированы все коммуникации усадьбы, установлено геотермальное отопление и восстановлены некоторые исторические детали. Кроме того, были заново построены две светлые веранды - одна перед зданием и вторая, более просторная, в выходящей в парк части дома.

Мыза Курси. ФОТО: City24

Натуральные материалы, использованные при строительстве и ремонте, обеспечивают приятный воздух и здоровый внутренний климат. Высокие закругленные потолки с карнизами, потолочные розетки, старинные люстры и великолепные полы из широких досок придают и без того уютному интерьеру характерное для дворянских усадеб достоинство.

Мыза Курси. ФОТО: City24

В усадьбе 16 комнат, десять ванных и множество подсобных помещений. У шести спален имеются свои ванные комнаты. Кроме того, в здании три просторных и роскошных зала: светлый главный зал, охотничий зал в бордовых тонах и оформленная в светлых тонах столовая, являющаяся и музыкальным салоном.

Мыза Курси. ФОТО: City24

В красивом мызном парке растут различные виды деревьев и кустарников, за домом разбит розарий, а у пруда стоит сауна-иглу. Машину можно оставить рядом с домом на асфальтированной стоянке.

Мыза Курси. ФОТО: City24