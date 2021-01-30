ВОЗ просит страны с COVID-вакцинами поделиться ими с COVAX

"Мы просим те правительства, которые уже получили поставки COVID-вакцин для прививки своих медработников и пожилых людей, поделиться избыточными дозами с COVAX, чтобы другие страны могли делать то же самое", - отметил гендиректор ВОЗ на вчерашнем заседании.

В свою очередь помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао выразила обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Она подчеркнула, что подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.

«Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо», — заявила она.

По словам Симао, продукция для борьбы с COVID в настоящее время поступает из разных точек мира. Так, например, активные составляющие производства вакцин могут присылать из Китая, а производственные мощности при этом находиться на территории европейских стран.

Она отметила, что задачей мирового сообщества является поставка вакцин на справедливой основе, так же как и других материалов для производства препаратов.

Что такое механизм COVAX

Глобальный механизм COVAX был создан по инициативе альянса GAVI, ВОЗ и Коалиции за эпидемической готовности к инновациям (CEPI). Цель механизма - ускорение поиска вакцин от коронавируса и их поставки во все страны.