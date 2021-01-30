Измайлова: элитная вакцинация стоит человеческих жизней

«В то время, когда тысячи работников здравоохранения и сотрудники передовой линии, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, ждут очереди на вакцинацию, высокопоставленные чиновники, не справляющиеся со своей работой, таскают у них заветные дозы вакцины. К сожалению, за подобное поведение наши люди расплачиваются своими жизнями. А все члены правительства, потворствующие коррупции в сфере коронакризиса, в этом соучаствуют», - сказала Измайлова в интервью BNS.

«Почему новое правительство, обещающее вести борьбу с коррупцией, не поспешило подвергнуть критике недостойное поведение канцлера Министерства социальных дел? - риторически спросила Измайлова. - Попытки политиков из правящей коалиции оправдать коррупцию в деле вакцинации и более чем неэтичное поведение в этой сфере вызывают вопросы: почему происходят попытки утаить скандальные случаи, и за какие заслуги <...> канцлера перед правящими партиями на всё это закрывают глаза?»

Измайлова отметила, что вирусолог Ирья Лутсар цинично оправдывает нарушения составленного Министерством социальных дел плана вакцинации, который она, являясь главой научного совета, сама же одобрила. "При этом сама Лутсар в нарушение правил прошла первый этап вакцинации, хотя она не работник передовой линии".

Зеленые просят Департамент здоровья инициировать надзор за деятельностью семейного врача, чтобы выяснить, как Лутсар в нарушение правил получила вакцину.