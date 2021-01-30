Apple снова стала крупнейшим в мире продавцом смартфонов

Кроме того, чистая прибыль компании увеличилась с $22,2 млрд до $28,8 млрд. Прибыль на акцию выросла на 35% и составила $1,68.

«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,- сообщил финансовый директор Лука Маэстри.

Более половины выручки (57%) принесли продажи iPhone, чьи продажи достигли $65,60 млрд — это на 17% больше, чем годом ранее. Выросла также выручка от Mac — на 21% год к году, достигнув $8,68 млрд. Выручка от iPad подскочила на 42% — $8,44 млрд. Самую высокую динамику показал сегмент «носимых устройств», в который входят Apple Watch и наушники. Их продажи выросли на 29% по сравнению с годом ранее — до $12,97 млрд.