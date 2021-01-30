Белоруссия планирует отнести триколор к экстремистской символике

Представитель ведомства Анжелика Курчак пояснила, что с таким заявлением обратилось более сотни граждан. Также отмечается, что этот символ активно использовался коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.

Бело-красно-белый флаг и иную символику могут запретить в рамках совершенствования законодательства о противодействии экстремизму. В настоящее время утверждённый МВД Белоруссии список состоит из 10 пунктов, туда входит в том числе символика нацистской Германии.