Сб, 30.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Белоруссия планирует отнести триколор к экстремистской символике

Valgevene opositsiooni meeleavaldajad valgepunavalge trikolooridega. ФОТО: AFP / Scanpix

Прокуратура Белоруссии планирует признать экстремистским бело-красно-белый флаг, который активно использует оппозиция во время протестов, пишет Postimees.

Представитель ведомства Анжелика Курчак пояснила, что с таким заявлением обратилось более сотни граждан. Также отмечается, что этот символ активно использовался коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.

Бело-красно-белый флаг и иную символику могут запретить в рамках совершенствования законодательства о противодействии экстремизму. В настоящее время утверждённый МВД Белоруссии список состоит из 10 пунктов, туда входит в том числе символика нацистской Германии.

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