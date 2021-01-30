Сб, 30.01.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Президент Кальюлайд принимает участие в Вируском лыжном марафоне
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Президент Кальюлайд принимает участие в Вируском лыжном марафоне

Kersti Kaljulaid Viru maratonil. ФОТО: Marianne Loorents

Сегодня в 11 часов стартовал 35-й Вируский марафон, который проходит под знаком различных ограничений, пишет Virumaa Teataja.

Среди других лыжников в марафоне стартовала и президент Керсти Кальюлайд, известная как большая поклонница лыжного спорта. 

Перед выходом на старт она призналась, что лыжные тропы Мыэдаку ей знакомы, но в Вируском марафоне она участвует впервые.

«На самом деле я приехала сюда не соревноваться, а для того, чтобы насладиться прекрасной погодой», - сказала президент изданию Virumaa Teataja.

Керсти Кальюлайд вышла на марафонскую дистанцию под номером 150. 

Президент на Вируском марафоне. ФОТО: Marianne Loorents

В этом году зрителям не разрешается присутствовать на Вируском марафоне, также не разрешено собираться в зоне общественного питания. Кроме того, необходимо соблюдать различные правила, которые можно найти на сайте Estoloppet. 

Суп участникам по-прежнему гарантирован, и, несмотря ни на что, они рады вместе отпраздновать 35-летие Вируского марафона. 

Cтарт 35-го Вируского марафона. ФОТО: Marianne Loorents

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back