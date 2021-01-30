Фото ⟩ Президент Кальюлайд принимает участие в Вируском лыжном марафоне
Сегодня в 11 часов стартовал 35-й Вируский марафон, который проходит под знаком различных ограничений, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня в 11 часов стартовал 35-й Вируский марафон, который проходит под знаком различных ограничений, пишет Virumaa Teataja.
Среди других лыжников в марафоне стартовала и президент Керсти Кальюлайд, известная как большая поклонница лыжного спорта.
Перед выходом на старт она призналась, что лыжные тропы Мыэдаку ей знакомы, но в Вируском марафоне она участвует впервые.
«На самом деле я приехала сюда не соревноваться, а для того, чтобы насладиться прекрасной погодой», - сказала президент изданию Virumaa Teataja.
Керсти Кальюлайд вышла на марафонскую дистанцию под номером 150.
В этом году зрителям не разрешается присутствовать на Вируском марафоне, также не разрешено собираться в зоне общественного питания. Кроме того, необходимо соблюдать различные правила, которые можно найти на сайте Estoloppet.
Суп участникам по-прежнему гарантирован, и, несмотря ни на что, они рады вместе отпраздновать 35-летие Вируского марафона.