Коробейник: судьба русского образования будет главной политической темой этого года

Он отмечает, что уже сейчас на эту тему заговорили некоторые представители Партии реформ и маргинальных русскоязычных организаций. "Скоро подтянется партия «Отечество». EKRE, вероятно, потерпят до местных выборов - нелюбовь к русским можно показать уже после того, как те проголосуют", - пишет депутат.

"Противопоставление разных частей общества (белые против чёрных, гетеросексуалы против геев, эстонцы против русских) всегда приносило политические дивиденды отдельным партиям, но никогда не шло на пользу обществу. Не станет исключением и этот год".

Как отмечает Коробейник, коалиционные Центристская партиия и Партия реформ договорились о двух основных направлениях в области русского образования: во-первых, в русских детских садах улучшится качество обучения эстонскому языку. "Добавятся воспитатели, которые говорят по-эстонски, на это будут выделены дополнительные средства. Во-вторых, русские гимназии уже десять лет преподают 60% предметов на эстонском языке. Этого более чем достаточно. Вместо перевода школ на эстонский язык партии договорились о привлечении в русские школы дополнительных учителей, что повысит качество образования в русских школах".

Знание эстонского языка значительно повышает шансы выпускников русских школ на рынке труда в Эстонии, но точно также им пригождается идеальное знание русского языка и хороший английский или другой иностранный язык, отмечает центрист.