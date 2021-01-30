Сб, 30.01.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • В Риге пройдет рейд по квартирам в многоэтажках, а если не будут пускать...
1 мин для прочтения

У соседей ⟩ В Риге пройдет рейд по квартирам в многоэтажках, а если не будут пускать...

Микрорайон в Риге. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Рижское строительное управление в этом году планирует проверить техническое состояние 40 столичных многоэтажных домов четырех распространенных серий. Не только самих зданий, но и квартир, об этом сообщает программа русского вещания LTV7 «Сегодня вечером».

Для проверки выбраны по десять домов 119-й, 464-й, 467-й и 602-й серий. Это около 1500 квартир. Представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс говорит: «Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы.

В случае, если незаконная перестройка будет обнаружена внутри квартиры, владельцев могут попросить ее устранить или легализовать».

Обследование домов и квартир планируется начать, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в Латвии. Жильцы домов о проверке будут заранее оповещены. При этом в стройуправе отмечают -

если жильцы откажутся пускать инспекторов в свою собственность, придется прибегать к помощи правоохранительных органов.

Также по результатам обследования будет сделан вывод, необходимы ли домам этих четырех серий какие-либо ремонтные работы.

Видео: Сюжет передачи "Сегодня вечером" на LTV7

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back