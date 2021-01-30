У соседей ⟩ В Риге пройдет рейд по квартирам в многоэтажках, а если не будут пускать...

Для проверки выбраны по десять домов 119-й, 464-й, 467-й и 602-й серий. Это около 1500 квартир. Представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс говорит: «Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы.
В случае, если незаконная перестройка будет обнаружена внутри квартиры, владельцев могут попросить ее устранить или легализовать».
Обследование домов и квартир планируется начать, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в Латвии. Жильцы домов о проверке будут заранее оповещены. При этом в стройуправе отмечают -
если жильцы откажутся пускать инспекторов в свою собственность, придется прибегать к помощи правоохранительных органов.
Также по результатам обследования будет сделан вывод, необходимы ли домам этих четырех серий какие-либо ремонтные работы.
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