Хыбемяги: Россия — недружественная для Эстонии страна и эстонским детям не стоило бы учить русский язык

«У нас есть списки тех, кого вакцинируют в первую очередь. Медработники, работники передовой, затем уже дома призрения и так далее. Но вдруг случается так, что вакцину получают также члены совета больницы, канцлер министерства, которым ничто не угрожает. Почему это вызывает столько возмущения общественности? Это старая добрая пословица из «Скотного двора» Джорджа Оруэлла: все люди равны, но есть люди равнее других. А если у нас демократическая республика, то не должно быть такого, чтобы некоторые люди, занимающие должности, благодаря которым они обладают большей экономической или исполнительной властью, по какой-либо причине получали жизненно важные инъекции раньше, чем другие. Такого не должно быть», - сказал Хыбемяги.

По словам Рууссаара, новое правительство Эстонии получило много положительного внимания. «В соседних странах только в Финляндии есть правительство, в котором помимо премьер-министра еще девять женщин-министров. Например, в правительстве Латвии всего две женщины», - сказал Рууссаар.

Что касается финансирования политических партий, Таранд сказал, что те, кто занимается международным бизнесом, то есть экспортом, никогда не поддерживают какую-либо партию: «Потому что наши партии не могут предложить им никаких услуг на международном рынке. Но все виды девелопмента недвижимости, строительства дорог и прочего, которые конкурируют на местном рынке, зависят от благосклонности партий».

Рууссаар напомнил, что одно из очень мощных обещаний Партии реформ перед последними выборами было, что следует очень быстро перейти на эстоноязычное образование. «Юрген Лиги даже публично заявил, что это может произойти в течение пяти лет. Но теперь это правительство ясно дало понять, что мы забываем об этом. Что в ближайшие два года мы не будем прилагать особых усилий для перехода на эстоноязычное образование. В Ида-Вирумаа будут и дальше существовать школы, где учеба проходит 60 на 40, то есть 60 процентов на эстонском и 40 процентов на русском, и где выпускник основной школы не может ни слова сказать по-эстонски», - заявил Рууссаар.