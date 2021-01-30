Сб, 30.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Поездка на шопинг в Латвию может растянуться на десять дней. Или же нужно ехать тайком
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Поездка на шопинг в Латвию может растянуться на десять дней. Или же нужно ехать тайком

Eesti ja Läti vahel on piir endiselt avatud, kuid ühest riigist teise pääsemiseks tuleb arvestada reeglitega, mis võivad muutuda. ФОТО: Marko Suurmägi

Если в старые добрые времена любой желающий мог поехать из Эстонии в Латвию, чтобы сходить в магазин, то теперь сначала нужно провести десять дней в самоизоляции. Тот, кто нарушает правила и попадается  полиции границей, должен считаться с неудобствами, пишет Sakala.

Правила пересечения границы между Эстонией и Латвией похожи на распространение коронавируса и на саму жизнь - всё может измениться. Министерство иностранных дел Эстонии, разъясняя условия поездки в Латвию на сайте «Reisi targalt» («Путешествуй с умом»), подчеркиваем, что Латвия может их изменить, но это не значит, что она тут же уведомит другие страны. В пресс-службе полиции отмечают, что существует множество правил и исключений, поэтому перед поездкой стоит ознакомиться с ними на этом сайте.

За исключением жителей приграничного города Валга-Валка и лиц, работающих или учащихся в Латвии, а также проезжающих через Латвию транзитом, въезжающие в Латвию должны соблюдать десятидневную самоизоляцию. Перед пересечением границы необходимо заполнить электронную анкету, а с собой иметь подтверждение того, что тест на коронавирус с отрицательным результатом был проведен за 72 часа до пересечения границы. Отрицательный результат и медицинская справка не освобождают от самоизоляции.

В Латвии действуют и другие коронавирусные правила. Например, с пятницы по воскресенье с десяти вечера до пяти утра действует комендантский час. В общественных местах и ​​в общественном транспорте необходимо носить маску.

При крайнем толковании этих требований законопослушный гражданин не должен делать и шага через границу на латвийскую сторону. Уже въехав в Латвию, он не сможет вернуться на эстонскую сторону до тех пор, пока не проведет в Латвии десять дней в самоизоляции.

Свои правила для прибывающих из Латвии, но гораздо более мягкие, установило и эстонское государство. Если не учитывать исключения, отрицательный тест на коронавирус должен быть сдан в течение 72 часов до въезда в Эстонию. Его тоже можно сдать и в Эстонии, но тогда придется находиться на карантине до выяснения отрицательного результата.

Скорее латыши едут в Эстонию

Житель приграничного села Пенуя Айво Йоаметс сказал, что последний раз он был в Латвии осенью прошлого года в небольшом шоппинг-туре.

«Ограничения уже были, мы заполнили необходимый документ онлайн. Справка пришла по электронной почте, чтобы мы могли показать ее контролерам, но никто ее не спросил, - сказал он. - По другую сторону границы в своей машине ждал знакомый из Латвии. Я подошел туда, и мы поехали в Рухья на его машине. Я надел маску, иначе в магазин в Латвии не пустят». 

По словам Йоаметса, теперь добираться в Латвию стало так неудобно, а контроль стал настолько строгим, что он больше туда не ездил - ждет, когда ограничения снова исчезнут. 

«Я могу рассказать о том, как латыши сюда приезжают. Латвийское государство определяет их местонахождение с помощью мобильного телефона, поэтому они оставляют свои мобильные дома, прежде чем ехать в Эстонию, - сказал Йоаметс. - В Латвии надзор строже, чем у нас, и нарушителей правил штрафуют, эстонцев тоже штрафовали».

По словам жителя приграничья, движение через границу стало менее активным, но с латвийской стороны люди по-прежнему едут в Эстонию - например, латыши приезжали в бассейн в Абья-Палуоя. «У меня такое ощущение, что латыши смелее едут в Эстонию, чем мы туда», - отметил он.

В приграничных городах Валга и Валка - отдельная история. По данным Министерства иностранных дел, свободное передвижение для жителей двух городов разрешено  при условии, что в течение предыдущих десяти дней перемещались только в пределах города-побратима. Реальная жизнь, однако, может немного отличаться.

Так, Йоаметс заметил, что его друг иногда бывает в Валке, и пока никаких проблем не возникало. Главное, чтобы машина с эстонским номером не выезжала в глубь Латвии дальше приграничного города. «Кто сможет контролировать всех людей в Валга и Валке», - заявил он.

Сам Йоаметс пока не собирается ехать в Латвию, но, может быть, весной ограничения начнут ослабевать, и тогда снова можно будет пойти по привычному пути. «Товары там все-таким дешевле», - сказал он.

Реэт Паю, которая также живет в деревне Пенуя, сказала, что до прихода коронавируса она ездила в Рухья после работы по пятницам, чтобы купить еды. Иногда она с семьей ездила в Валмиеру или в Ригу. В Латвии товары можно купить дешевле, даже эстонские товары стоят дешевле, чем в своей стране, и выбор большой.

Когда прошлой весной коронавирусные ограничения были ослаблены, а потом и вовсе исчезли, поездки в Латвию для Реэт снова стали нормой, пока не пришла осень с новыми запретами.

«Лишь недавно мы говорили с семьей, что жаль, что мы больше не можем поехать в Латвию, - заявил она. - Это было для нас очень приятным обычаем. Иногда мы брали с собой еще кого-то из сельских жителей, чтобы машина была полной». 

Ожидание открытия границы

По словам Реэт Паю, условия, на которых сейчас разрешен въезд в Латвию, она еще не изучала. Время от времени, когда ее мобильный телефон подключается к сети телекоммуникационной компании соседней страны, она получает от правительства Латвии SMS о том, что нужен СOVID-паспорт . 

«Я решила, что не поеду в Латвию, пока все не закончится», - сказала она. 

Летом прошлого года  последний раз приезжала в Латвию и жительница села Лилли Мерике Соовик. До коронавируса у нее была привычка ездить за продуктами к южным соседям Рухья, а не в Каркси-Нуйя, хотя расстояние до них примерно одинаковое.

Она объяснила, что в Латвии многие вещи дешевле. «Хочется вязать, но пряжа в Эстонии очень дорогая», - добавила она.

Как сказала Соовик, она не слышала, что кто-либо из соседей сейчас, во время жестких ограничений, ускользнул в Латвию. Изредка ей возле дома встречается машина с латвийскими номерами или грузовик с польским номером, но эстонских машин она там больше не замечает.

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