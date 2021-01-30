Поездка на шопинг в Латвию может растянуться на десять дней. Или же нужно ехать тайком

По словам жителя приграничья, движение через границу стало менее активным, но с латвийской стороны люди по-прежнему едут в Эстонию - например, латыши приезжали в бассейн в Абья-Палуоя. «У меня такое ощущение, что латыши смелее едут в Эстонию, чем мы туда», - отметил он.

В приграничных городах Валга и Валка - отдельная история. По данным Министерства иностранных дел, свободное передвижение для жителей двух городов разрешено при условии, что в течение предыдущих десяти дней перемещались только в пределах города-побратима. Реальная жизнь, однако, может немного отличаться.

Так, Йоаметс заметил, что его друг иногда бывает в Валке, и пока никаких проблем не возникало. Главное, чтобы машина с эстонским номером не выезжала в глубь Латвии дальше приграничного города. «Кто сможет контролировать всех людей в Валга и Валке», - заявил он.

Сам Йоаметс пока не собирается ехать в Латвию, но, может быть, весной ограничения начнут ослабевать, и тогда снова можно будет пойти по привычному пути. «Товары там все-таким дешевле», - сказал он.

Реэт Паю, которая также живет в деревне Пенуя, сказала, что до прихода коронавируса она ездила в Рухья после работы по пятницам, чтобы купить еды. Иногда она с семьей ездила в Валмиеру или в Ригу. В Латвии товары можно купить дешевле, даже эстонские товары стоят дешевле, чем в своей стране, и выбор большой.

Когда прошлой весной коронавирусные ограничения были ослаблены, а потом и вовсе исчезли, поездки в Латвию для Реэт снова стали нормой, пока не пришла осень с новыми запретами.

«Лишь недавно мы говорили с семьей, что жаль, что мы больше не можем поехать в Латвию, - заявил она. - Это было для нас очень приятным обычаем. Иногда мы брали с собой еще кого-то из сельских жителей, чтобы машина была полной».

Ожидание открытия границы

По словам Реэт Паю, условия, на которых сейчас разрешен въезд в Латвию, она еще не изучала. Время от времени, когда ее мобильный телефон подключается к сети телекоммуникационной компании соседней страны, она получает от правительства Латвии SMS о том, что нужен СOVID-паспорт .

«Я решила, что не поеду в Латвию, пока все не закончится», - сказала она.

Летом прошлого года последний раз приезжала в Латвию и жительница села Лилли Мерике Соовик. До коронавируса у нее была привычка ездить за продуктами к южным соседям Рухья, а не в Каркси-Нуйя, хотя расстояние до них примерно одинаковое.

Она объяснила, что в Латвии многие вещи дешевле. «Хочется вязать, но пряжа в Эстонии очень дорогая», - добавила она.