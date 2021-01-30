Картина дня: угроза экологической катастрофы, тонкости приграничного шопинга и искоренение советских привычек
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 января.
Огромные количества опасных нефтепродуктов перекачиваются с одного cудна на другое в заповедной недалеко от побережья, и это можно делать бесплатно - к удивлению защитников природы, работников судоходной отрасли и европейских экспертов по безопасности на море. Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4558 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 405, то есть 8,88% от общего количества. Читать дальше...
Элитная вакцинация - новая форма коррупции в условиях коронакризиса — стоит человеческих жизней, считает лидер Партии зеленых Эстонии Зюлейха Измайлова. Читать дальше...
Начиная с понедельника, 1 февраля, для прибывающих из большинства европейских стран в Эстонию будет действовать 10-дневное ограничение на передвижение, но прибывшие из пяти стран не должны будут соблюдать самоизоляцию. Читать дальше...
Если в старые добрые времена любой желающий мог поехать из Эстонии в Латвию, чтобы сходить в магазин, то теперь сначала нужно провести десять дней в самоизоляции. Тот, кто нарушает правила и попадается полиции границей, должен считаться с неудобствами. Читать дальше...
Житель Эстонии, регулярно посещающий Финляндию, столкнулся с необычной проблемой: он сдал тест на коронавирус на пароме по пути в Хельсинки, оставил свои контактные данные, но, в отличие от знакомых с финской SIM-картой, сообщение о результате теста на эстонский номер не пришло даже через неделю. Читать дальше...
Рейтингами Центристской партии на этой неделе любовались все их конкуренты: даже среди традиционно лояльных ей неэстонцев поддержка центристов упала с 59% до 43%. Есть чем озаботиться перед муниципальными выборами. Читать дальше...
Если о вакцине и международной свистопляске вокруг заветных ампул говорят уже месяц, то к концу этой недели эта история обрела свое лицо — лицо генерального консула РФ в Нарве Юрия Грибкова, пойманного «совершенно случайно» в Ида-Вируской центральной больнице после второго укола вакциной неотечественного производства. Читать дальше...
Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка. Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», - считает журналист Прийт Хыбемяги. Читать дальше...
Молочный комбинат Tere в этом году пошел на необычный шаг и выпустил 1,8-процентное молоко. Новый продукт призван изменить советские привычки эстонцев. Читать дальше...
В России под Самарой в пятницу произошла трагическая авария, в которой не менее 12 человек погибли в результате столкновения рейсового микроавтобуса и фуры с прицепом, еще 14 человек, по последним данным, пострадали. Читать дальше...
Родители ученика одной профессиональной средней школы Латвии неожиданно получили известие из общежития о том, что их несовершеннолетний ребенок заразился Covid-19. Обеспечить условия карантина дома было невозможно, поэтому они согласились, что ребенок будет размещен в одной из гостиниц Риги. За этим последовало еще одно удивительное известие. Читать дальше...