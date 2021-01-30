Картина дня: угроза экологической катастрофы, тонкости приграничного шопинга и искоренение советских привычек

Эстония разрешает вести очень опасный бизнес в заповедной зоне

Огромные количества опасных нефтепродуктов перекачиваются с одного cудна на другое в заповедной недалеко от побережья, и это можно делать бесплатно - к удивлению защитников природы, работников судоходной отрасли и европейских экспертов по безопасности на море. Читать дальше...

В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 405 человек, два человека скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4558 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 405, то есть 8,88% от общего количества. Читать дальше...

Измайлова: элитная вакцинация стоит человеческих жизней

Элитная вакцинация - новая форма коррупции в условиях коронакризиса — стоит человеческих жизней, считает лидер Партии зеленых Эстонии Зюлейха Измайлова. Читать дальше...

C 1 февраля въезжать в Эстонию без ограничений можно лишь из пяти европейских стран

Начиная с понедельника, 1 февраля, для прибывающих из большинства европейских стран в Эстонию будет действовать 10-дневное ограничение на передвижение, но прибывшие из пяти стран не должны будут соблюдать самоизоляцию. Читать дальше...

Поездка на шопинг в Латвию может растянуться на десять дней. Или же нужно ехать тайком

Если в старые добрые времена любой желающий мог поехать из Эстонии в Латвию, чтобы сходить в магазин, то теперь сначала нужно провести десять дней в самоизоляции. Тот, кто нарушает правила и попадается полиции границей, должен считаться с неудобствами. Читать дальше...

Сдал тест на коронавирус, а результата нет уже неделю: житель Эстонии столкнулся с необычной проблемой

Житель Эстонии, регулярно посещающий Финляндию, столкнулся с необычной проблемой: он сдал тест на коронавирус на пароме по пути в Хельсинки, оставил свои контактные данные, но, в отличие от знакомых с финской SIM-картой, сообщение о результате теста на эстонский номер не пришло даже через неделю. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Надо ли это кому-нибудь кроме радикалов?

Рейтингами Центристской партии на этой неделе любовались все их конкуренты: даже среди традиционно лояльных ей неэстонцев поддержка центристов упала с 59% до 43%. Есть чем озаботиться перед муниципальными выборами. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Как укололи генконсула?

Если о вакцине и международной свистопляске вокруг заветных ампул говорят уже месяц, то к концу этой недели эта история обрела свое лицо — лицо генерального консула РФ в Нарве Юрия Грибкова, пойманного «совершенно случайно» в Ида-Вируской центральной больнице после второго укола вакциной неотечественного производства. Читать дальше...

Хыбемяги: Россия — недружественная для Эстонии страна и эстонским детям не стоило бы учить русский язык

Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка. Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», - считает журналист Прийт Хыбемяги. Читать дальше...

Молокозавод Tere хочет своей новой продукцией изменить советские привычки эстонцев

Молочный комбинат Tere в этом году пошел на необычный шаг и выпустил 1,8-процентное молоко. Новый продукт призван изменить советские привычки эстонцев. Читать дальше...

В страшной автокатастрофе под Самарой погибли 12 человек, еще 14 пострадали

В России под Самарой в пятницу произошла трагическая авария, в которой не менее 12 человек погибли в результате столкновения рейсового микроавтобуса и фуры с прицепом, еще 14 человек, по последним данным, пострадали. Читать дальше...

"Нам не сказали, что надо самим платить за питание!": ученик с Covid-19 оказался на карантине в отеле