Ирье Лутсар устроили травлю

Вестеринен в начале видео говорит, что позвонит Лутсар в половину девятого вечера, и отмечает при этом, что не знает, ответил ли вообще ему Ирья Лутсар.

Лутсар отвечает. В начале телефонного разговора Вестеринен сразу говорит, что не нашел служебных рабочих инструкций Лутсар, но хотел бы с ними ознакомиться. По его словам, он хочет знать, на что в своей работе опирается научный совет и кто устанавливает правила, на основании которых принимаются решения. Ирья Лутсар отвечает Вестеринену, что правительство республики задает им вопросы и соответственно на вопросы ученый совет и отвечает. Кроме того, Лутсар говорит, что очень много читает.

Далее юрист спрашивает, когда завершится коронавирус. Лутсар говорит, что если бы она знала точную дату, она назвала бы ее, но она надеется, что ситуация улучшится, когда большая часть населения будет вакцинирована.

Вестеринен выражает недоверие правительству и прессе и говорит, что люди глупы, если верят тому, что им говорят. «Это ваша точка зрения, но есть и те, кто спрашивает, почему страна все еще открыта?» - отвечает Лутсар, добавляя, что независимо от того, остается страна открытой или нет — в глазах людей она все равно будет виновата.

«Ирья, вы боитесь кого-то или вы зависимы от кого-то?» - спрашивает Вестеринен. Лутсар отвечает отрицательно и говорит, что для решения ситуации нет простого рецепта.

В конце беседы Вестеринен говорит, что если у научного совета нет письменного документа, легко манипулировать и говорит в один день одно, в другой другое.

Важно отметить, что Лутсар не знает ни того, что звонок записывается, ни того, что Вестеринен ведет прямой эфир в Facebook.

Не будем перегрызать глотки

Позднее в своем Facebook Ирья Лутсар написала, что она хотела бы, чтобы вакцины хватило для всех, но, к сожалению, это не так.

«Не будем перегрызать друг другу глотки, для нас важны все жители Эстонии. Я проснулась сегодня и в мессенджере было такое сообщение — НКВД убило эстонских мужчин, ты на том же уровне (имя написавшего известно, речь идет о противнике вакцинации). Подобные сообщения стали довольно обычным и повседневным явлением, получают их на почту, в личные сообщения и т. д. Но на этой неделе они стали приходить чаще. Я также вчера сказала Ringvaade перед тем, как к ним отправиться, что меня разгромят в пух и прах и точно так и произошло. Я точно такой же медработник и, как и все остальные, по-прежнему консультирую пациентов, и я со своими знаниями всегда доступна для коллег, так и для журналистов», - пишет Лутсар.

Юри Ратас также заявил в соцсетях, что такое оскорбительное и издевательское поведение является подлым и ужасным.

«Мне очень жаль, что находятся люди, которые так поступают. Из-за разногласий во мнениях недопустимо травить кого-то», - пишет Ратас, ссылаясь на видео Вестеринена.