Более 4000 жителей Ласнамяэ уже проголосовали по народному бюджету

«Благодарю всех, кто уже отдал свой голос за идеи, представленные в рамках народного бюджета. Надеюсь, что и в последние дни жители Ласнамяэ проявят активность и отдадут свой голос за те инициативы, которые считают наиболее необходимыми для реализации в 2021 году. Участие в голосовании - самый простой способ лично повлиять на формирование общественного пространства и развитие своего района. Каждый желающий может отметить один-два наиболее важных для него проекта и до вечера воскресения проголосовать электронно. В среду мы узнаем самую популярную среди ласнамяэcцев идею, к реализации которой приступим в ближайшее время», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На голосование в Ласнамяэ вынесено 16 идей. Те, кто еще не успел ознакомится с проектами, представленными в Ласнамяэ, могут это сделать на сайте народного бюджета. Там же можно и проголосовать за понравившуюся идею.

Принять участие в голосовании могут лица в возрасте от 14 лет, чьим местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Ласнамяэ. Отдать свой голос можно не более чем за две идеи, предложенные в районе по месту жительства. Для голосования необходимо идентифицировать себя с помощью ИД-карты, mobiil-ID, Smart-ID или EU eID.