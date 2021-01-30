Сб, 30.01.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
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Пора начинать бояться: вас подслушивает чайник

Присмотритесь к своему чайнику: возможно, он совсем не то, чем вы его считаете. ФОТО: Shutterstock

Новости о том, как хакеры взламывают бытовые, подключенные к интернету гаджеты, появляются регулярно. Например, в Германии поставили квартиру на прослушку при помощи детской игрушки. До этого взломали тостер, подключенный к интернету, и заставили «майнить биткоины». Действительно ли злоумышленники вот так, на раз-два-три, могут организовать в квартире потоп или пользоваться устройствами без ведома хозяев? Чем все это нам угрожает, разбирался портал Houzz.ru.

Может ли умный чайник подчиняться командам извне? Теоретически — да. Само устройство умных вещей таково, что они передают данные в постоянном режиме. Вы удаленно запускаете мультиварку: данные передаются, она включается, и вы приходите домой к готовому ужину.

Смарт-холодильник передает вам снимок содержимого: чтобы вы знали, какие продукты нужно купить. По каналам связи к умным вещам приходят обновления: новые режимы-рецепты вашей мультиварке, новые параметры замеров вашего состояния фитнес-браслету. То есть да — формально чайник может вас слушать.

А может ли он транслировать услышанное? Для этого в технике должно быть специальное устройство. Если вы действительно очень важный человек, интересный спецслужбам мира, наверное, они могут найти способ интегрировать такое устройство в ваш чайник или мультиварку. Обычный чайник, купленный вами в магазине электроники, никаких особенных личных данных передать о вас не сможет. А необычный? Читайте об этом ЗДЕСЬ!

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