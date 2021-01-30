Пора начинать бояться: вас подслушивает чайник
Новости о том, как хакеры взламывают бытовые, подключенные к интернету гаджеты, появляются регулярно. Например, в Германии поставили квартиру на прослушку при помощи детской игрушки. До этого взломали тостер, подключенный к интернету, и заставили «майнить биткоины». Действительно ли злоумышленники вот так, на раз-два-три, могут организовать в квартире потоп или пользоваться устройствами без ведома хозяев? Чем все это нам угрожает, разбирался портал Houzz.ru.