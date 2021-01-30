Сб, 30.01.2021
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Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министры иностранных дел Эстонии и Финляндии обсудили восстановление трудовой миграции
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Министры иностранных дел Эстонии и Финляндии обсудили восстановление трудовой миграции

Встреча министров иностранных дел Эстонии и Финляндии. ФОТО: Soome välisministeerium

Отношения Эстонии с ее северным соседом, Финляндией, остаются неизменно близкими и тесными, особенно важно развивать их и продолжать сотрудничество в деле предотвращения пандемии коронавируса — об этом новый министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сказала в пятницу во время встречи своему финскому коллеге Пекке Хаависто.

«Мы ставим своей целью восстановить трансграничную трудовую миграцию как можно скорее», - отметила эстонский министр, передала BNS пресс-служба МИД.

«Учитывая тесные экономические отношения Эстонии и Финляндии, активную работу обеих стран по предотвращению распространения вируса, наладить движение через границу крайне важно. Я внесла в повестку дня эстонско-финской рабочей группы на обсуждение дополнительные предложения, призванные снизить риск распространения инфекции и восстановить маятниковую трудовую миграцию между Эстонией и Финляндией», - сообщила Лийметс.

Министры иностранных дел Эстонии и Финляндии обсудили также вопросы регионального сотрудничества и подтвердили взаимное желание как можно скорее продвинуться в подготовке третьего по счету рапорта о сотрудничестве двух стран, чтобы найти новые и еще более содержательные возможности взаимодействия. 

«Уже работающий трансграничный обмен данными с помощью цифровых технологий я считаю большим достижением Эстонии и Финляндии в сфере инноваций, - отметила Эва-Мария Лийметс. - Я убеждена, что сосредоточенный на развитии возможностей сотрудничества двух наших стран в будущем поможет найти аналогичные по своей эффективности и потенциалу сферы и направления деятельности».

В ночь на 27 января Финляндия ввела жесткие ограничения на въезд в страну. Подобные правила действовали и весной во время первой волны коронавируса.

Согласно принятому правительством Финляндии решению, до 25 февраля в страну смогут въезжать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Речь идет, в частности, о тех, кто трудится в сфере логистики и здравоохранения, а также о спасателях, дипломатах и журналистах.

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